Владыка стал первым ребенком в Новосибирской области

Федулов Кирилл Владимирович родился 23 декабря 2024 года. Его имя имеет греческое происхождение, и в переводе означает «хозяин» или «владыка». Это имя подходит для целеустремленного и амбициозного человека. Однако имя Кирилл можно также трактовать как «солнце» с латинского.