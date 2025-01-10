Владыка стал первым ребенком в Новосибирской области

Posted 10 января, 11:59
Published 10 января, 11:59
Modified 10 января, 12:47
Updated 10 января, 12:47
Федулов Кирилл Владимирович родился 23 декабря 2024 года. Его имя имеет греческое происхождение, и в переводе означает «хозяин» или «владыка». Это имя подходит для целеустремленного и амбициозного человека. Однако имя Кирилл можно также трактовать как «солнце» с латинского.
Заявление на регистрацию было принято с помощью портала Госуслуг и сервиса «Рождение ребенка». 9 января счастливая мама Федулова Майя получила свидетельство о рождении сына.
Ранее стало известно о мошеннической схеме сибирячек с маткапиталом.