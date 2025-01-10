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Posted 10 января, 11:59

Published 10 января, 11:59

Modified 10 января, 12:47

Updated 10 января, 12:47

Имя Кирилл может означать «Владыка» или «Солнце»

Владыка стал первым ребенком в Новосибирской области

10 января 2025, 11:59
Фото: 1MI. Имя Кирилл может означать «Владыка» или «Солнце»
Первым ребенком, зарегистрированным в НСО в 2025 году стал малыш Федулов Кирилл Владимирович. Об этом рассказали в отделе ЗАГС Дзержинского района.

Федулов Кирилл Владимирович родился 23 декабря 2024 года. Его имя имеет греческое происхождение, и в переводе означает «хозяин» или «владыка». Это имя подходит для целеустремленного и амбициозного человека. Однако имя Кирилл можно также трактовать как «солнце» с латинского.

Заявление на регистрацию было принято с помощью портала Госуслуг и сервиса «Рождение ребенка». 9 января счастливая мама Федулова Майя получила свидетельство о рождении сына.

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