Жительницы Новосибирска пойдут под суд за аферу с маткапиталом

Posted 10 января, 02:47
Published 10 января, 02:47
Modified 10 января, 02:49
Updated 10 января, 02:49
Четыре женщины из Новосибирска пойдут под суд за аферу с маткапиталом. По версии следствия, две матери получили сертификаты на материнский капитал и решили его обналичить по преступной схеме.
Они обратились в кредитный потребительский кооператив, где им составили поддельные документы на займ, который должен был якобы использоваться на строительство дома на сумму маткапитала. Однако возводить жилье никто не собирался. Они желали получить средства на руки при содействии членов кооператива.
Обвиняемые купили два земельных участка в Мошковском и Черепановском районах по низкой стоимости. На эти цели им выделили фиктивные займы. В 2021 году женщины обратились в пенсионный фонд с ложными сведениями об улучшении жилищных условий — средства маткапитала должны были погасить займ.
В адрес кооператива были перечислены 800 тысяч рублей, которые были обналичены. Расследование дела завершено. Материалы направили в суд для дальнейшего рассмотрения.