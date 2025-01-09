В Новосибирске директора цирка отправили работать в кассу

Posted 9 января, 08:58
Published 9 января, 08:58
Modified 9 января, 09:00
Updated 9 января, 09:00
Сергей Шабанов был в продолжительном отпуске. Когда директор вышел на работу, то удивился, что его кабинет занят исполняющим обязанности. В его кресле сидела Марина Тучина.
Освобождать место никто не планировал, а вместо этого Шабанову предложили идти работать в кассу, что возмутило руководителя, который заведует цирком более 20 лет. Тогда директор подал иск в суд о дискриминации, пишет «Прецедент».
Тем временем проблемы с работой у руководителя продолжаются до сих пор. Он судится с Росгосцирком. Два иска ему уже удалось выиграть, один из которых — это место проживания в общежитии.