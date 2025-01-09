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Posted 9 января, 08:58

Published 9 января, 08:58

Modified 9 января, 09:00

Updated 9 января, 09:00

В цирке не утихает скандал

В Новосибирске директора цирка отправили работать в кассу

9 января 2025, 08:58
Фото: atas.info. В цирке не утихает скандал
В Новосибирске директору цирка присмотрели новый кабинет: его понизили до работы в кассе, о чем рассказал сам Сергей Шабанов.

Сергей Шабанов был в продолжительном отпуске. Когда директор вышел на работу, то удивился, что его кабинет занят исполняющим обязанности. В его кресле сидела Марина Тучина.

Освобождать место никто не планировал, а вместо этого Шабанову предложили идти работать в кассу, что возмутило руководителя, который заведует цирком более 20 лет. Тогда директор подал иск в суд о дискриминации, пишет «Прецедент».

Тем временем проблемы с работой у руководителя продолжаются до сих пор. Он судится с Росгосцирком. Два иска ему уже удалось выиграть, один из которых — это место проживания в общежитии.

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