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Posted 17 января, 12:06

Published 17 января, 12:06

Modified 17 января, 12:08

Updated 17 января, 12:08

Выплаты

Новосибирцам рассказали, кто может претендовать на ежемесячную выплату в 12 тысяч

17 января 2025, 12:06
Фото: 1MI. Выплаты

Новосибирцам рассказали, как получить выплату по уходу за детьми с инвалидностью

В региональном соцфонде напомнили о начале приема заявлений на оформление ежемесячной выплаты. Сибирякам рассказали подробнее о том, кто может претендовать на особые выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.

Получать дополнительные 12 тысяч в месяц от государства могут те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью (инвалидом первой группы с детства), не имеющие при этом работы. Ранее выплаты полагались только непосредственно родителям или опекунам ребенка, теперь круг заявителей расширили. Сейчас получать выплату могут иные лица, осуществляющие уход и не являющиеся представителями ребенка-инвалида.

Ранее новосибирцам рассказали, как изменились правила выплаты пенсий по уходу за больным.

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