Новосибирцам рассказали, кто может претендовать на ежемесячную выплату в 12 тысяч

Получать дополнительные 12 тысяч в месяц от государства могут те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью (инвалидом первой группы с детства), не имеющие при этом работы. Ранее выплаты полагались только непосредственно родителям или опекунам ребенка, теперь круг заявителей расширили. Сейчас получать выплату могут иные лица, осуществляющие уход и не являющиеся представителями ребенка-инвалида.