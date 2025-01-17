Новосибирцам рассказали, кто может претендовать на ежемесячную выплату в 12 тысяч

Posted 17 января, 12:06
Published 17 января, 12:06
Modified 17 января, 12:08
Updated 17 января, 12:08
Получать дополнительные 12 тысяч в месяц от государства могут те, кто ухаживает за ребенком с инвалидностью (инвалидом первой группы с детства), не имеющие при этом работы. Ранее выплаты полагались только непосредственно родителям или опекунам ребенка, теперь круг заявителей расширили. Сейчас получать выплату могут иные лица, осуществляющие уход и не являющиеся представителями ребенка-инвалида.
Ранее новосибирцам рассказали, как изменились правила выплаты пенсий по уходу за больным.