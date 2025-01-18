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Posted 18 января, 08:59

Published 18 января, 08:59

Modified 18 января, 09:01

Updated 18 января, 09:01

Женщина у купели

Крещение Господне 2025: главные традиции и правила великого праздника

18 января 2025, 08:59
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Женщина у купели
19 января 2025 года православные христиане всего мира будут отмечать один из самых величественных и духовно насыщенных праздников — Крещение Господне.

История Крещения Господня

Праздник Крещения Господнего был установлен Церковью еще в IV веке. Ранее он был объединен с Рождеством Христовым и праздновался в один день — 6 января. Однако в IV веке, когда христианская Церковь отделила два этих праздника, Крещение Господне стало отмечаться отдельно. В этот день почитается одно из самых значимых событий в христианской вере — явление Сына Божьего миру в качестве Мессии.

Исторически праздник Крещения отмечался в дни языческих праздников, когда почитали воды рек и водных божеств. Но с принятием христианства этот день стал днем освящения воды, что укрепило духовную связь верующих с водами, как символом очищения от грехов.

Когда Крещение Господне в 2025 году

В 2025 году праздник Крещения Господнего будет отмечаться 19 января по новому стилю, что соответствует 6 января по старому юлианскому календарю. Это день, который не только имеет сакральное значение для всех христиан, но и наполнен духовной силой. В этот день православные верующие молятся, участвуют в таинстве крещения и отмечают явление Бога в Иисусе Христе.

Крещенские купания
Крещенские купания. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Традиции Крещения

Водосвятие и окунание в купель

Главной традицией этого дня является освящение воды. В ночь на Крещение Господне священники проводят обряд водосвятия в храмах, а на утро совершается освящение водоемов. В России на реках и озерах создают прорубь, называемую иорданью, в которой верующие могут искупаться, символизируя очищение от грехов. Прорубь традиционно вырезают в форме креста, и обряд погружения в нее считается очень важным и значимым.

Святая вода

Освященная вода на Крещение считается не только чистой, но и чудодейственной. Вода, набранная в этот день, обладает силой излечивать болезни и приносить мир и благополучие в дом. Часть этой воды верующие часто забирают домой, чтобы использовать её в молитвах или для освящения жилища.

Освященная вода
Освященная вода. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Святки и обычаи на Крещение

Крещение Господне — время, когда прекращаются святки и все связанные с ними обычаи. В этот день не принято устраивать праздники и гулянья, поскольку в православной традиции Крещение считается днем, когда наступает духовная тишина и покой. В старину девушки на Крещение выходили в свет, чтобы на них могли обратить внимание будущие женихи, и были популярны сватовства.

Ритуал крещенского обеда

Традиционно на Крещение проводили семейные застолья, однако важно помнить, что это не был обычный праздник с весельем, а день для молитвы и благодарения Бога.

Горячий чай на Крещение
Горячий чай на Крещение. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Чего нельзя делать на Крещение Господне

Как и на любой другой важный церковный праздник, в день Крещения Господнего существуют строгие запреты. Нарушение этих правил, по верованиям, может повлиять на весь последующий год.

  1. Запрещено использовать ножницы Это суеверие связано с тем, что нельзя «стричь» свою удачу и счастье. В этот день нельзя стричь волосы, ногти или делать другие манипуляции с ножницами.

  2. Нельзя купаться в проруби без исповеди Прежде чем погружаться в иордань, важно пройти обряд исповеди и причастия, чтобы очищение было не только телесным, но и духовным.

  3. Не рекомендуется заниматься уборкой или стиркой Считается, что в этот день нельзя заниматься уборкой и стиркой, так как это может привести к несчастьям. Это также связано с чудодейственными свойствами воды.

  4. Запрещено плакать и ссориться Если в день Крещения Господнего плакать или ссориться, это может негативно сказаться на следующем годе, который будет полон грусти и несчастья.

  5. Не следует гадать и колядовать Гадания и колядования традиционно совершаются в ночь на Рождество, а на Крещение этот обряд не имеет смысла и нарушает каноны праздника.

Как и где набрать святую воду на Крещение в Новосибирске
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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Традиции#Запреты#Крещение Господне
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