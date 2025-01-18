Крещение Господне 2025: главные традиции и правила великого праздника

Запрещено использовать ножницы Это суеверие связано с тем, что нельзя «стричь» свою удачу и счастье. В этот день нельзя стричь волосы, ногти или делать другие манипуляции с ножницами.

Нельзя купаться в проруби без исповеди Прежде чем погружаться в иордань, важно пройти обряд исповеди и причастия, чтобы очищение было не только телесным, но и духовным.

Не рекомендуется заниматься уборкой или стиркой Считается, что в этот день нельзя заниматься уборкой и стиркой, так как это может привести к несчастьям. Это также связано с чудодейственными свойствами воды.

Запрещено плакать и ссориться Если в день Крещения Господнего плакать или ссориться, это может негативно сказаться на следующем годе, который будет полон грусти и несчастья.