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Posted 26 января, 10:51

Published 26 января, 10:51

Modified 26 января, 10:53

Updated 26 января, 10:53

Чучело Масленица

Масленица в 2025 году — когда провожаем зиму

26 января 2025, 10:51
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Чучело Масленица
До масленичной недели остается немного — рассказываем, когда начинать готовиться к яркому празднику.

В 2025 году Масленичная неделя начнётся 24 февраля и завершится 2 марта. На всей территории России готовятся народные гулянья, традиционное сжигание чучела, угощения блинами и театрализованные представления. Расскажем об истории этого праздника, его традициях и о том, как интересно провести Масленицу в этом году.

История Масленицы

История Масленицы уходит корнями в глубокую древность. Её начали отмечать ещё в языческие времена, задолго до принятия христианства на Руси. Изначально праздник был связан с культом солнца: блины, напоминающие солнечный диск, пекли в честь Ярилы — бога плодородия, света и весны. Считалось, что ритуальные угощения помогут задобрить божество, привлечь удачу и хороший урожай.

С приходом христианства Масленица приобрела новый смысл. Праздник стал частью подготовки к Великому посту. Масленичная неделя, или Сырная седмица, стала временем прощания с мясными блюдами, однако молочные продукты и рыбу разрешалось употреблять. Последний день недели, Прощеное воскресенье, получил особое значение: в этот день верующие просят прощения друг у друга за нанесённые обиды.

Народные гуляния
Народные гуляния. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Традиции празднования

Масленица всегда сопровождалась пышными народными гуляньями, играми и состязаниями. Каждая из семи дней Масленичной недели имела свои традиции:

  • Понедельник — Встреча: начинали выпекать первые блины, сооружали чучело Масленицы и готовили площадки для гуляний.
  • Вторник — Заигрыши: устраивались ярмарки, театральные представления и смотрины для молодёжи.
  • Среда — Лакомка: зять приходил в гости к теще, где его угощали блинами.
  • Четверг — Разгуляй: начиналась Широкая Масленица, когда вся страна уходила в гулянья с катанием на санях, кулачными боями и штурмом снежных крепостей.
  • Пятница — Тещины вечерки: теща с ответным визитом приходила к зятю, который должен был продемонстрировать своё гостеприимство.
  • Суббота — Золовкины посиделки: молодые жёны принимали гостей из семьи мужа, дарили подарки и устраивали пиршества.
  • Воскресенье — Прощеный день: пекли последние блины, сжигали чучело зимы, прощались с обидами и начинали готовиться к Великому посту.
Народные гуляния
Народные гуляния. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Отношение Церкви к Масленице

Православная Церковь признаёт Масленицу как часть подготовки к посту. Это время примирения, молитв и общения с близкими. Однако церковные служители напоминают, что чрезмерное увлечение праздником, обжорство или буйные застолья противоречат духовным целям Масленицы. Главное — сохранить радостный, но умеренный настрой.

Рецепт идеальных блинов на Масленицу

Главным символом Масленицы остаются блины. Вот простой и вкусный рецепт:

Ингредиенты:

  • Молоко — 500 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 300 г
  • Сахар — 2 ст. ложки
  • Растительное масло — 2 ст. ложки
  • Щепотка соли

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром и солью.
  2. Постепенно добавляйте молоко и муку, тщательно перемешивая, чтобы не было комочков.
  3. Влейте растительное масло и оставьте тесто на 15 минут.
  4. Выпекайте блины на хорошо разогретой сковороде до золотистого цвета.
Блины на Масленицу
Блины на Масленицу. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Как сделать чучело Масленицы своими руками

Сделать чучело Масленицы — традиция, которая подойдёт для семейного творчества. Для этого понадобятся:

  • солома или старые газеты для наполнения;
  • ткань для одежды;
  • палки для каркаса.

Каркас скрепляют в форме креста, набивают материалом, одевают в старую одежду, и чучело готово. Его сжигают в воскресенье, символизируя прощание с зимой.

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