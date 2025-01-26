Масленица в 2025 году — когда провожаем зиму

Posted 26 января, 10:51
Published 26 января, 10:51
Modified 26 января, 10:53
Updated 26 января, 10:53
В 2025 году Масленичная неделя начнётся 24 февраля и завершится 2 марта. На всей территории России готовятся народные гулянья, традиционное сжигание чучела, угощения блинами и театрализованные представления. Расскажем об истории этого праздника, его традициях и о том, как интересно провести Масленицу в этом году.
История Масленицы уходит корнями в глубокую древность. Её начали отмечать ещё в языческие времена, задолго до принятия христианства на Руси. Изначально праздник был связан с культом солнца: блины, напоминающие солнечный диск, пекли в честь Ярилы — бога плодородия, света и весны. Считалось, что ритуальные угощения помогут задобрить божество, привлечь удачу и хороший урожай.
С приходом христианства Масленица приобрела новый смысл. Праздник стал частью подготовки к Великому посту. Масленичная неделя, или Сырная седмица, стала временем прощания с мясными блюдами, однако молочные продукты и рыбу разрешалось употреблять. Последний день недели, Прощеное воскресенье, получил особое значение: в этот день верующие просят прощения друг у друга за нанесённые обиды.
Масленица всегда сопровождалась пышными народными гуляньями, играми и состязаниями. Каждая из семи дней Масленичной недели имела свои традиции:
Православная Церковь признаёт Масленицу как часть подготовки к посту. Это время примирения, молитв и общения с близкими. Однако церковные служители напоминают, что чрезмерное увлечение праздником, обжорство или буйные застолья противоречат духовным целям Масленицы. Главное — сохранить радостный, но умеренный настрой.
Главным символом Масленицы остаются блины. Вот простой и вкусный рецепт:
Ингредиенты:
Приготовление:
Сделать чучело Масленицы — традиция, которая подойдёт для семейного творчества. Для этого понадобятся:
Каркас скрепляют в форме креста, набивают материалом, одевают в старую одежду, и чучело готово. Его сжигают в воскресенье, символизируя прощание с зимой.