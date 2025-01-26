Масленица в 2025 году — когда провожаем зиму

В 2025 году Масленичная неделя начнётся 24 февраля и завершится 2 марта. На всей территории России готовятся народные гулянья, традиционное сжигание чучела, угощения блинами и театрализованные представления. Расскажем об истории этого праздника, его традициях и о том, как интересно провести Масленицу в этом году.