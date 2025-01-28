Такси загорелось в Новосибирске — подробности

Posted 28 января, 15:55
Published 28 января, 15:55
Modified 28 января, 15:57
Updated 28 января, 15:57
Седан в оклейке Яндекс.Такси загорелся на Петухова, неподалеку от перекрестка с Советским шоссе. Очевидцы поделились видео с места происшествия в социальных сетях. На записи можно увидеть, как пламя охватило иномарку.
Как сообщили в МЧС, огонь захватил подкапотное пространство и проник в салон авто. Прибывшие на место спасатели оперативно затушили пламя.
Из-за возгорания пострадал водитель иномарки — он получил ожоги руки, но отказался ехать в больницу.
Жители Новосибирска прокомментировали, что инцидент стал причиной серьезной пробки.