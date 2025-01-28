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Posted 28 января, 15:55

Published 28 января, 15:55

Modified 28 января, 15:57

Updated 28 января, 15:57

Автомобиль сгорел

Такси загорелось в Новосибирске — подробности

28 января 2025, 15:55
Фото: 1MI. Автомобиль сгорел
Сегодня спасатели потушили загоревшийся легковой автомобиль на Петухова, водитель получил серьезные ожоги. По сообщению пресс-службы МЧС.

Седан в оклейке Яндекс.Такси загорелся на Петухова, неподалеку от перекрестка с Советским шоссе. Очевидцы поделились видео с места происшествия в социальных сетях. На записи можно увидеть, как пламя охватило иномарку.

Как сообщили в МЧС, огонь захватил подкапотное пространство и проник в салон авто. Прибывшие на место спасатели оперативно затушили пламя.

Из-за возгорания пострадал водитель иномарки — он получил ожоги руки, но отказался ехать в больницу.

Жители Новосибирска прокомментировали, что инцидент стал причиной серьезной пробки.

Видео: Источник видео: АСТ-54. Видео очевидцев с места происшествия
Стали известны подробности ДТП с участием машины ДПС и «Кадиллаком» в Новосибирске
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