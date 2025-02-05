Всероссийская онлайн-олимпиада по экологии проходит при поддержке Авито

Posted 5 февраля, 03:57
Published 5 февраля, 03:57
Modified 5 февраля, 03:59
Updated 5 февраля, 03:59
Олимпиада, организованная в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», поможет ученикам понять, как ежедневные решения влияют на окружающую среду. Участники образовательного марафона будут изучать взаимосвязь человека и природы, основы ресурсосбережения, а специальный блок заданий от нового партнёра научит снижать углеродный след. Впервые к проекту присоединятся старшеклассники.
«Авито рассматривает ESG-направление как неотъемлемую часть своей корпоративной культуры. Мы активно вовлекаем пользователей и сотрудников в инициативы по охране окружающей среды, используя различные механики на платформе и создавая образовательные проекты. Сотрудничество с олимпиадой Учи.ру для нас — это прежде всего возможность рассказать школьникам о том, как цифровые платформы помогают в ответственном использовании природных ресурсов», — отметил руководитель продукта ESG Авито Василий Лексин.
Игровые задания, основанные на взаимодействии человека с окружающей средой, учат детей осознавать последствия своих действий и бережнее относиться к природе, добавил Василий Лексин.
Руководитель регионального развития Учи.ру Илона Абаншина подчеркнула, что экологическое образование детей вносит весомый вклад в будущее нашей планеты.
Олимпиада бесплатна и доступна для всех школьников. Углубленные знания не требуются, достаточно лишь интереса к экологии. Все участники получат сертификаты, а лучшие — дипломы. Учителя будут отмечены благодарственными письмами.