Имя Благоухающий получил мальчик в Новосибирской области

Posted 12 февраля, 11:35
Published 12 февраля, 11:35
Modified 12 февраля, 11:37
Updated 12 февраля, 11:37
В переводе с греческого языка имя Мирон означает «благоухающий» или «источающий миро» (миро — ароматическое масло). Мирон вошел в 10 самых популярных имен в Новосибирской области, сообщает Управление ЗАГС.
Вариации имени встречаются также в еврейском и персидском языках. Как считают филологи, Мирон может быть формой еврейского имени Меир или персидского имени Миран. Миран может также означать «повелитель», «господин».
Родители выбирают имя Мирон не только из-за его благозвучия или происхождения, но также в надежде на то, что имя может принести удачу его обладателю.
Считается, что имя Мирон несет сильную энергетику. В будущем мужчины с этим именем проявляют решительность, сильную волю и упорство в достижении поставленных целей. В детстве и на протяжении всей жизни Мирона не подводит здоровье, как правило ему легко дается установление контактов с людьми. Если с детства мальчик видел здоровые отношения матери и отца, в будущем он имеет все шансы стать хорошим семьянином.