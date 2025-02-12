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Posted 12 февраля, 11:35

Published 12 февраля, 11:35

Modified 12 февраля, 11:37

Updated 12 февраля, 11:37

Родители дали мальчику необычное имя

Имя Благоухающий получил мальчик в Новосибирской области

12 февраля 2025, 11:35
Фото: 1MI. Родители дали мальчику необычное имя
Родители из Новосибирской области привлекли внимание необычным именем, которое они выбрали для своего новорожденного сына.

В переводе с греческого языка имя Мирон означает «благоухающий» или «источающий миро» (миро — ароматическое масло). Мирон вошел в 10 самых популярных имен в Новосибирской области, сообщает Управление ЗАГС.

Вариации имени встречаются также в еврейском и персидском языках. Как считают филологи, Мирон может быть формой еврейского имени Меир или персидского имени Миран. Миран может также означать «повелитель», «господин».

Родители выбирают имя Мирон не только из-за его благозвучия или происхождения, но также в надежде на то, что имя может принести удачу его обладателю.

Считается, что имя Мирон несет сильную энергетику. В будущем мужчины с этим именем проявляют решительность, сильную волю и упорство в достижении поставленных целей. В детстве и на протяжении всей жизни Мирона не подводит здоровье, как правило ему легко дается установление контактов с людьми. Если с детства мальчик видел здоровые отношения матери и отца, в будущем он имеет все шансы стать хорошим семьянином.

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