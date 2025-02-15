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Posted 15 февраля, 03:40

Published 15 февраля, 03:40

Modified 15 февраля, 03:53

Updated 15 февраля, 03:53

Мигрант на рынке

Где торгуют, там и живут: на новосибирском рынке задержали мигрантов-уклонистов

15 февраля 2025, 03:40
Фото: Изображение Midjourney. Мигрант на рынке

В Новосибирске на рынке силовики среди мигрантов выявили уклонистов

14 февраля сотрудники военного следственного отдела СК России по Новосибирскому гарнизону провели масштабный рейд по выявлению нелегальных мигрантов и граждан, уклоняющихся от постановки на воинский учет.

Проверки прошли в торговом центре и на рынке «Октябрьский», где иностранцы, получившие российское гражданство, пытались избежать военной службы. Силовики проверили документы у 44 человек, из которых 24 были доставлены в военкоматы для постановки на учет. Многие из проверяемых пытались спрятаться от сотрудников ведомства в подсобных помещениях, среди одежды и товаров.

Как сообщили в силовых структурах VN.ru, некоторые мигранты делали вид, что не понимают русский язык. При этом между собой они активно обсуждали рейды. На рынке мигранты работают семьями, а проживают при этом в подсобных помещениях здания.

По словам правоохранителей, большинство задержанных оправдывались наличием большого количества детей или серьезных заболеваний, чтобы избежать военной службы.

Это не первая подобная операция в Новосибирске. В последнее время правоохранительные органы регулярно проводят рейды в местах скопления мигрантов, выявляя нелегалов и уклонистов. В случае нарушения миграционного законодательства иностранцам грозит выдворение из страны с запретом на въезд на несколько лет.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Мигранты#Военкомат#Рейд#Торговый центр#Миграционное законодательство#Выдворение#Военный учет
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