Где торгуют, там и живут: на новосибирском рынке задержали мигрантов-уклонистов

Posted 15 февраля, 03:40
Published 15 февраля, 03:40
Modified 15 февраля, 03:53
Updated 15 февраля, 03:53
Проверки прошли в торговом центре и на рынке «Октябрьский», где иностранцы, получившие российское гражданство, пытались избежать военной службы. Силовики проверили документы у 44 человек, из которых 24 были доставлены в военкоматы для постановки на учет. Многие из проверяемых пытались спрятаться от сотрудников ведомства в подсобных помещениях, среди одежды и товаров.
Как сообщили в силовых структурах VN.ru, некоторые мигранты делали вид, что не понимают русский язык. При этом между собой они активно обсуждали рейды. На рынке мигранты работают семьями, а проживают при этом в подсобных помещениях здания.
По словам правоохранителей, большинство задержанных оправдывались наличием большого количества детей или серьезных заболеваний, чтобы избежать военной службы.
Это не первая подобная операция в Новосибирске. В последнее время правоохранительные органы регулярно проводят рейды в местах скопления мигрантов, выявляя нелегалов и уклонистов. В случае нарушения миграционного законодательства иностранцам грозит выдворение из страны с запретом на въезд на несколько лет.