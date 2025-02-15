Где торгуют, там и живут: на новосибирском рынке задержали мигрантов-уклонистов

Проверки прошли в торговом центре и на рынке «Октябрьский», где иностранцы, получившие российское гражданство, пытались избежать военной службы. Силовики проверили документы у 44 человек, из которых 24 были доставлены в военкоматы для постановки на учет. Многие из проверяемых пытались спрятаться от сотрудников ведомства в подсобных помещениях, среди одежды и товаров.