Екатерина Мизулина и SHAMAN вместе появились на публике в Новосибирске

Posted 18 февраля, 11:23
Published 18 февраля, 11:23
Modified 18 февраля, 11:25
Updated 18 февраля, 11:25
Ранее Мизулина и SHAMAN уже побывали в нескольких городах Сибири, включая Томск, Кемерово и Барнаул. По словам главы Лиги безопасного Интернета, она планирует продолжить поездку по регионам, изучая вопросы цифровой безопасности и общения с местными жителями. Визит SHAMAN'а, в свою очередь, связан с его концертным туром. Завтра, 19 февраля, он выступит на сцене «Сибирь-Арены», где ожидается аншлаг — большинство билетов уже раскуплены. Цены на оставшиеся места варьируются от 3 200 до 6 000 рублей.
Интерес к визиту звёздной пары подогревает и недавний эпизод, когда SHAMAN и Екатерина Мизулина были замечены в неоднозначной ситуации на одном из мероприятий. Видеозапись, на которой они, по мнению очевидцев, едва не поцеловались на глазах у школьников, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Тем не менее, ни сам певец, ни Мизулина пока не дают официальных комментариев по поводу возможных отношений.
Любопытно, что за день до приезда в Новосибирск Екатерина Мизулина оставила в своём телеграм-канале загадочное сообщение: «Где в Новосибирске самый вкусный кофе?» Это только усилило внимание публики к её визиту.