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Posted 18 февраля, 11:23

Published 18 февраля, 11:23

Modified 18 февраля, 11:25

Updated 18 февраля, 11:25

Екатерина Мизулина и SHAMAN

Екатерина Мизулина и SHAMAN вместе появились на публике в Новосибирске

18 февраля 2025, 11:23
Фото: Клип SHAMAN «Я буду с тобой». Екатерина Мизулина и SHAMAN

В Новосибирске заметили Екатерину Мизулину и SHAMAN'а

Известный певец SHAMAN и глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина прибыли в Новосибирск в преддверии масштабного концерта артиста. По сообщениям очевидцев, их заметили в лобби отеля Grand Autograph.

Ранее Мизулина и SHAMAN уже побывали в нескольких городах Сибири, включая Томск, Кемерово и Барнаул. По словам главы Лиги безопасного Интернета, она планирует продолжить поездку по регионам, изучая вопросы цифровой безопасности и общения с местными жителями. Визит SHAMAN'а, в свою очередь, связан с его концертным туром. Завтра, 19 февраля, он выступит на сцене «Сибирь-Арены», где ожидается аншлаг — большинство билетов уже раскуплены. Цены на оставшиеся места варьируются от 3 200 до 6 000 рублей.

Интерес к визиту звёздной пары подогревает и недавний эпизод, когда SHAMAN и Екатерина Мизулина были замечены в неоднозначной ситуации на одном из мероприятий. Видеозапись, на которой они, по мнению очевидцев, едва не поцеловались на глазах у школьников, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Тем не менее, ни сам певец, ни Мизулина пока не дают официальных комментариев по поводу возможных отношений.

Любопытно, что за день до приезда в Новосибирск Екатерина Мизулина оставила в своём телеграм-канале загадочное сообщение: «Где в Новосибирске самый вкусный кофе?» Это только усилило внимание публики к её визиту.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Концерт#Сибирь-Арена#Социальные сети#Екатерина Мизулина
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