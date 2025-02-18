Екатерина Мизулина и SHAMAN вместе появились на публике в Новосибирске

Интерес к визиту звёздной пары подогревает и недавний эпизод, когда SHAMAN и Екатерина Мизулина были замечены в неоднозначной ситуации на одном из мероприятий. Видеозапись, на которой они, по мнению очевидцев, едва не поцеловались на глазах у школьников, вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Тем не менее, ни сам певец, ни Мизулина пока не дают официальных комментариев по поводу возможных отношений.