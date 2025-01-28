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Posted 28 января, 03:56

Published 28 января, 03:56

Modified 28 января, 03:58

Updated 28 января, 03:58

На матчах с участием звезд КХЛ ожидается аншлаг

Матч звезд КХЛ в Новосибирске — как продвигается подготовка к спортивному событию

28 января 2025, 03:56
Фото: atas.info. На матчах с участием звезд КХЛ ожидается аншлаг

В Новосибирске рассказали о подготовке к Матчу звезд КХЛ

Особоени внимание уделят транспорту для болельщиков от «Сибирь-Арены», сообщили в муниципалиете.

С 1 по 9 февраля в Нвосибирске пройдет Неделя звезд хоккея, центральный событием которой станет мини-турнир Матч звезд КХЛ. В дни игр на «Сибирь-Арене» ожидается аншлаг — все 12 тысяч мест будут заполнены.

Для развоза болельщиков после завершения матчей будут выделены шесть бесплатных автобусов, которые будут курсировать в сторону станции метро «Речной вокзал» и два автобуса будут довозить людей до станции «Площадь Маркса».

«Семь маршрутов муниципальных обеспечат 100-процентный выход на линию после окончания матчей. Таким образом, выезд болельщиков, которые пользуются общественным транспортом, будет обеспечен», — сказал первый вице-мэр Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания, за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.

На протяжении всех дней большого спортивного праздника в районе ледового дворца будут проходить рейды дорожной полиции по выявлению нарушителей правил парковки личных автомобилей. В распоряжении ГАИ будут эвакуаторы и мобильные средства фото- видеофиксации нарушений, добавил Кодалаев.

Ранее мы рассказывали о том, что ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная», которая призвана решить транспортную проблему в районе ЛДС «Сибирь-Арены», отложен, как минимум, до конца 2025 года.

Стало известно, сколько потратят на матч звезд КХЛ в Новосибирске
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