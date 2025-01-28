Матч звезд КХЛ в Новосибирске — как продвигается подготовка к спортивному событию

Posted 28 января, 03:56
Published 28 января, 03:56
Modified 28 января, 03:58
Updated 28 января, 03:58
С 1 по 9 февраля в Нвосибирске пройдет Неделя звезд хоккея, центральный событием которой станет мини-турнир Матч звезд КХЛ. В дни игр на «Сибирь-Арене» ожидается аншлаг — все 12 тысяч мест будут заполнены.
Для развоза болельщиков после завершения матчей будут выделены шесть бесплатных автобусов, которые будут курсировать в сторону станции метро «Речной вокзал» и два автобуса будут довозить людей до станции «Площадь Маркса».
«Семь маршрутов муниципальных обеспечат 100-процентный выход на линию после окончания матчей. Таким образом, выезд болельщиков, которые пользуются общественным транспортом, будет обеспечен», — сказал первый вице-мэр Иосиф Кодалаев в ходе оперативного совещания, за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.
На протяжении всех дней большого спортивного праздника в районе ледового дворца будут проходить рейды дорожной полиции по выявлению нарушителей правил парковки личных автомобилей. В распоряжении ГАИ будут эвакуаторы и мобильные средства фото- видеофиксации нарушений, добавил Кодалаев.
Ранее мы рассказывали о том, что ввод в эксплуатацию станции метро «Спортивная», которая призвана решить транспортную проблему в районе ЛДС «Сибирь-Арены», отложен, как минимум, до конца 2025 года.