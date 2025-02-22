Землетрясение в 6,5 балла ждет жителей Новосибирска — к чему готовиться

Posted 22 февраля, 08:50
Published 22 февраля, 08:50
Modified 22 февраля, 08:52
Updated 22 февраля, 08:52
В своем заявлении эксперт отметил, что такие природные явления не являются редкостью для региона, так как Новосибирская область расположена вблизи сейсмически активных гор Алтая. По его слова, на этом участке подобные землетрясение происходят 2-3 раза в год.
Рудь также пояснил, что данные о возможных сейсмических событиях передаются в Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС). Именно этот орган принимает решения о необходимости оповещения населения или проведения эвакуации.
Прогноз о возможном землетрясении стал актуален на фоне недавнего события, произошедшего 15 февраля, когда землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Его толчки были ощутимы на территории всей Восточной Сибири, в том числе в Новосибирской области. Такие происшествия напоминают о сейсмической активности в регионе, однако специалисты уверяют, что паниковать не стоит.
Юрий Рудь подчеркнул, что землетрясения в данной местности могут варьироваться по силе, но в целом не представляют угрозы для жизни и здоровья населения. Важно помнить, что сейсмологические службы постоянно следят за ситуацией и готовы предоставить актуальную информацию о возможных последствиях.