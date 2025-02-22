Землетрясение в 6,5 балла ждет жителей Новосибирска — к чему готовиться

Прогноз о возможном землетрясении стал актуален на фоне недавнего события, произошедшего 15 февраля, когда землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Его толчки были ощутимы на территории всей Восточной Сибири, в том числе в Новосибирской области. Такие происшествия напоминают о сейсмической активности в регионе, однако специалисты уверяют, что паниковать не стоит.