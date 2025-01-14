Ученые СО РАН назвали причину постоянных землетрясений под Новосибирском

Местные жители не первый год высказывают претензии угольщикам, обвиняя их в загрязнении природы. С приходом «Коулстара» проблем прибавилось — люди вынуждены были выйти на стихийную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к уничтожению дороги тяжелой техникой добывающей компании.