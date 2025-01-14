Ученые СО РАН назвали причину постоянных землетрясений под Новосибирском

Posted 14 января, 06:14
Published 14 января, 06:14
Modified 14 января, 06:59
Updated 14 января, 06:59
Растущая сейсмическая активность в Искитимском районе под Новосибирском связана с развитием добычи антрацита открытым способом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.
«Вынимаются большие объемы горных пород. В этом месте было напряжение, пока все не раскопали, это все сдерживалось. А когда выкопали, началось освобождение этого напряжения. Как для пружинки напряженной отодвинуть стенку, в которую она упирается, и она начинает туда-сюда колебаться», — ответил ученый на вопрос корреспондента Atas.Info.
От оценки развития сейсмической ситуации Михаил Марченко уклонился. Институт, который он возглавляет, занимается, в том числе, разработкой математических моделей прогнозирования землетрясений.
Добычу угля под Новосибирском идет на разрезах Колыванский, Восточный и Горловский, которые принадлежат группе «Сибантрацит». В 2024 году началась разработка разреза Богатырь, которым владеет компания «Коулстар». По разведанным запасам угля его называют крупнейшим месторождением антрацита в России.
Местные жители не первый год высказывают претензии угольщикам, обвиняя их в загрязнении природы. С приходом «Коулстара» проблем прибавилось — люди вынуждены были выйти на стихийную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к уничтожению дороги тяжелой техникой добывающей компании.