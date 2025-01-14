atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 06:14

Published 14 января, 06:14

Modified 14 января, 06:59

Updated 14 января, 06:59

В Искитимском районе активно идет добыча угля открытым способом

Ученые СО РАН назвали причину постоянных землетрясений под Новосибирском

14 января 2025, 06:14
Фото: Артем Шершнев. atas.info. В Искитимском районе активно идет добыча угля открытым способом
Рост сейсмической активности провоцируют угледобывающие компании, заявили в Институте вычислительной математики и математической геофизики

Растущая сейсмическая активность в Искитимском районе под Новосибирском связана с развитием добычи антрацита открытым способом. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности директора Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН Михаил Марченко.

«Вынимаются большие объемы горных пород. В этом месте было напряжение, пока все не раскопали, это все сдерживалось. А когда выкопали, началось освобождение этого напряжения. Как для пружинки напряженной отодвинуть стенку, в которую она упирается, и она начинает туда-сюда колебаться», — ответил ученый на вопрос корреспондента Atas.Info.

От оценки развития сейсмической ситуации Михаил Марченко уклонился. Институт, который он возглавляет, занимается, в том числе, разработкой математических моделей прогнозирования землетрясений.

Добычу угля под Новосибирском идет на разрезах Колыванский, Восточный и Горловский, которые принадлежат группе «Сибантрацит». В 2024 году началась разработка разреза Богатырь, которым владеет компания «Коулстар». По разведанным запасам угля его называют крупнейшим месторождением антрацита в России.

Местные жители не первый год высказывают претензии угольщикам, обвиняя их в загрязнении природы. С приходом «Коулстара» проблем прибавилось — люди вынуждены были выйти на стихийную акцию протеста, чтобы привлечь внимание к уничтожению дороги тяжелой техникой добывающей компании.

"Уголь во рту": как живет село в окружении разрезов в Новосибирской области (видео)
Узнать подробнее
Читайте также:
Несколько землетрясений произошло за ночь в Новосибирской областиНалогоплательщик №1 Новосибирской области — какой вред он приноситУгольные разрезы «Сибантрацита» в Новосибирской области проданы в Башкирию
#Артем Шершнев#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Уголь#Разрез#Землетрясение#Искитимский район
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика