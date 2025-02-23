Новосибирская спортсменка борется за титул главной богатырши России и 10 млн

Ксении 37 лет, и с самого детства она неразрывно связана с физическими нагрузками. Ее путь начался с гонок на лыжах в 10-летнем возрасте, а позже она стала мастером спорта международного класса в жиме лежа. Кроме того, Быданова — вице-чемпионка Новосибирской области по силовому экстриму, рассказывает VN.ru.