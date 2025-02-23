Новосибирская спортсменка борется за титул главной богатырши России и 10 млн

Posted 23 февраля, 03:55
Published 23 февраля, 03:55
Modified 23 февраля, 03:57
Updated 23 февраля, 03:57
За право называться сильнейшей женщиной страны и внушительный выигрыш в сумму 10 млн рублей соревнуются 100 участников со всей России.
Ксении 37 лет, и с самого детства она неразрывно связана с физическими нагрузками. Ее путь начался с гонок на лыжах в 10-летнем возрасте, а позже она стала мастером спорта международного класса в жиме лежа. Кроме того, Быданова — вице-чемпионка Новосибирской области по силовому экстриму, рассказывает VN.ru.
Помимо карьеры в спорте, Ксения — заботливая мама. У женщины два ребенка: 13-летний сын, который занимается боксом, и 11-летняя дочь, увлеченная легкой атлетикой.
В шоу «Богатырские игры» примут участие люди со всей страны в возрасте от 18 до 70 лет. В первых раундах формируются команды-дружины, которым предстоит выполнить серию суровых испытаний.