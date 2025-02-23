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Posted 23 февраля, 03:55

Published 23 февраля, 03:55

Modified 23 февраля, 03:57

Updated 23 февраля, 03:57

Ксения Быданова и Михаил Пореченков

Новосибирская спортсменка борется за титул главной богатырши России и 10 млн

23 февраля 2025, 03:55
Фото: VN.ru. Ксения Быданова и Михаил Пореченков
Жительница Новосибирска, тренер и многоборка Ксения Быданова стала участницей масштабного телешоу «Богатырские игры», которое будет вести актер Михаил Пореченков.

За право называться сильнейшей женщиной страны и внушительный выигрыш в сумму 10 млн рублей соревнуются 100 участников со всей России.

Ксении 37 лет, и с самого детства она неразрывно связана с физическими нагрузками. Ее путь начался с гонок на лыжах в 10-летнем возрасте, а позже она стала мастером спорта международного класса в жиме лежа. Кроме того, Быданова — вице-чемпионка Новосибирской области по силовому экстриму, рассказывает VN.ru.

Помимо карьеры в спорте, Ксения — заботливая мама. У женщины два ребенка: 13-летний сын, который занимается боксом, и 11-летняя дочь, увлеченная легкой атлетикой.

В шоу «Богатырские игры» примут участие люди со всей страны в возрасте от 18 до 70 лет. В первых раундах формируются команды-дружины, которым предстоит выполнить серию суровых испытаний.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Общество#Новосибирск#Дети#Бокс#Титул#Легкая атлетика
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