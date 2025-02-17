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Posted 17 февраля, 02:22

Published 17 февраля, 02:22

Modified 17 февраля, 02:24

Updated 17 февраля, 02:24

Спортзалы гостям понравились

Министр спорта Кубы приехал в Новосибирскую область — какая цель визита

17 февраля 2025, 02:22
Фото: 1MI. Спортзалы гостям понравились

Министр спорта Кубы приехал в Новосибирскую область

Новосибирскую область посетил министр Кубы, о чем проинформировала администрация Бердска.

Рауль де Хесус Трухильо Диас приехал в Бердск вместе с тренером Кубы Хосе Антонио Миранда Каррера. Иностранцы прибыли сюда 15 февраля.

Визит министра спорта был рабочим. Делегация интересовалась инфраструктурой для спорта, а также обменивалась опытом с коллегами, который пригодится для Олимпиады — главное событие назначено на 2028 год.

Кубинцам провели экскурсию по спортивным объектам города. Гостям понравились современные новосибирские спортзалы. В Новосибирске был избит спортивный комментатор Роман Скворцов: он приехал в столицу Сибири по рабочим вопросам.

Фото: администрация Бердска
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#Эмилия Губарева#Спорт#Новосибирск#Бердск#Олимпиада
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