Министр спорта Кубы приехал в Новосибирскую область — какая цель визита

Posted 17 февраля, 02:22
Published 17 февраля, 02:22
Modified 17 февраля, 02:24
Updated 17 февраля, 02:24
Рауль де Хесус Трухильо Диас приехал в Бердск вместе с тренером Кубы Хосе Антонио Миранда Каррера. Иностранцы прибыли сюда 15 февраля.
Визит министра спорта был рабочим. Делегация интересовалась инфраструктурой для спорта, а также обменивалась опытом с коллегами, который пригодится для Олимпиады — главное событие назначено на 2028 год.
Кубинцам провели экскурсию по спортивным объектам города. Гостям понравились современные новосибирские спортзалы. В Новосибирске был избит спортивный комментатор Роман Скворцов: он приехал в столицу Сибири по рабочим вопросам.