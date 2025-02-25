Мэр Новосибирска потребовал очистить городские крыши от снега за три недели

Posted 25 февраля, 09:37
Published 25 февраля, 09:37
Modified 25 февраля, 09:39
Updated 25 февраля, 09:39
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании потребовал очистить все кровли в течение трех недель.
«Чтобы избежать несчастных случаев, нужно не затягивать с этой работой. Выстраивайте четкие взаимоотношения с управляющими организациями, если необходимо, подключайте контрольно-надзорные органы», — поставил мэр Кудрявцев задачу профильному департаменту мэрии.
Всего в Новосибирске подлежат очистке от снега 3855 скатных крыш. По состоянию на 25 февраля снег сброшен с 1822 кровель. Главы администраций должны еженедельно предоставлять информацию о ходе работ на территории районов и округа.