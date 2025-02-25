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Posted 25 февраля, 09:37

Published 25 февраля, 09:37

Modified 25 февраля, 09:39

Updated 25 февраля, 09:39

Мэр Новосибирска потребовал очистить городские крыши от снега за три недели

Мэр Новосибирска потребовал очистить городские крыши от снега за три недели

25 февраля 2025, 09:37
Неочищенная кровля может стать причиной несчастного случая, напомнил глава муниципалитета.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании потребовал очистить все кровли в течение трех недель.

«Чтобы избежать несчастных случаев, нужно не затягивать с этой работой. Выстраивайте четкие взаимоотношения с управляющими организациями, если необходимо, подключайте контрольно-надзорные органы», — поставил мэр Кудрявцев задачу профильному департаменту мэрии.

Всего в Новосибирске подлежат очистке от снега 3855 скатных крыш. По состоянию на 25 февраля снег сброшен с 1822 кровель. Главы администраций должны еженедельно предоставлять информацию о ходе работ на территории районов и округа.

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#Новосибирск#Крыша#Снег#Безопасность#Уборка
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