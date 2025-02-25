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Posted 25 февраля, 04:11

Published 25 февраля, 04:11

Modified 25 февраля, 04:13

Updated 25 февраля, 04:13

Автолюбителей призывают соблюдать осторожность при движении по трассами

Новосибирскую область накроет мощный снегопад

25 февраля 2025, 04:11
Фото: Артем Шершнев. atas.info. Автолюбителей призывают соблюдать осторожность при движении по трассами
Снег ожидается с пятницы и на все выходные, сообщают синоптики.

Мощный снегопад ждет новосибирцев в конце текущей недели. Сервис Gismeteo сообщает, что снег начнет интенсивно падать в ночь с четверга на пятницу. и будет идти, не прекращаясь, до вечера в воскресенья. В последний день недели осадки слегка ослабнут, прогнозирует портал. Однако на следующей неделе сильные снегопады вновь вернутся в регион.

К концу недели в Новосибирске потеплеет
К концу недели в Новосибирске потеплеет. Фото: gismeteo.ru

Сервис Яндекс.Погода более оптимистичен. Он прогнозирует слабый снег в субботу и воскресенье, 1 и 2 марта. Дневная температура в субботу ожидается на уровне 7 градусов ниже нулевой отметки, в воскресенье столбик термометра поднимется до значения -3 градуса.

Яндекс солидарен с коллегами по поводу потепления в воскресенье
Яндекс солидарен с коллегами по поводу потепления в воскресенье. Фото: yandex.ru/pogoda

Сервис rp5, в свою очередь, ожидает, что слабый снег будет идти без перерыва, начиная с утра четверга 27 февраля и до утра понедельника, 3 марта. Утром в пятницу и субботу возможен туман, предупреждает метеопортал. А вот дневную температуру воздуха этот сервис обещает совсем не весеннюю — от 10 до 12 градусов мороза.

Это вариант прогноза обещает наиболее прохладную погоду
Это вариант прогноза обещает наиболее прохладную погоду. Фото: rp5.ru

В целом же погода в марте может оказаться аномальной — в первый весенний месяц синоптики не исключают морозы до 35 градусов.

Всем приготовиться: мощнейшие магнитные бури накроют Новосибирск в марте
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