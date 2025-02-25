Новосибирскую область накроет мощный снегопад

Сервис rp5, в свою очередь, ожидает, что слабый снег будет идти без перерыва, начиная с утра четверга 27 февраля и до утра понедельника, 3 марта. Утром в пятницу и субботу возможен туман, предупреждает метеопортал. А вот дневную температуру воздуха этот сервис обещает совсем не весеннюю — от 10 до 12 градусов мороза.