Новосибирскую область накроет мощный снегопад

Posted 25 февраля, 04:11
Published 25 февраля, 04:11
Modified 25 февраля, 04:13
Updated 25 февраля, 04:13
Мощный снегопад ждет новосибирцев в конце текущей недели. Сервис Gismeteo сообщает, что снег начнет интенсивно падать в ночь с четверга на пятницу. и будет идти, не прекращаясь, до вечера в воскресенья. В последний день недели осадки слегка ослабнут, прогнозирует портал. Однако на следующей неделе сильные снегопады вновь вернутся в регион.
Сервис Яндекс.Погода более оптимистичен. Он прогнозирует слабый снег в субботу и воскресенье, 1 и 2 марта. Дневная температура в субботу ожидается на уровне 7 градусов ниже нулевой отметки, в воскресенье столбик термометра поднимется до значения -3 градуса.
Сервис rp5, в свою очередь, ожидает, что слабый снег будет идти без перерыва, начиная с утра четверга 27 февраля и до утра понедельника, 3 марта. Утром в пятницу и субботу возможен туман, предупреждает метеопортал. А вот дневную температуру воздуха этот сервис обещает совсем не весеннюю — от 10 до 12 градусов мороза.
В целом же погода в марте может оказаться аномальной — в первый весенний месяц синоптики не исключают морозы до 35 градусов.