В Новосибирской области создали 10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов

Как сообщил директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер, запуск кластера состоялся в сентябре 2024 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет», реализация которого велась в соответствии с целями и задачами национального проекта «Образование». Ядро центра — колледж электроники и вычислительной техники. Также в него входят Новосибирский авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака, Новосибирский политехнический колледж, Новосибирский колледж систем связи и сервиса, Новосибирский колледж печати и информационных технологий. В ближайшее время присоединится Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина.