В Новосибирской области создали 10 лабораторий для подготовки ИТ-специалистов

Posted 26 февраля, 06:38
Published 26 февраля, 06:38
Modified 26 февраля, 06:40
Updated 26 февраля, 06:40
В Новосибирской области совместно с региональными ИТ-компаниями созданы 10 лабораторий, оснащенных современным оборудованием. По словам министра цифрового развития и связи региона Сергея Цукаря, важная роль отводится формированию кадрового потенциала ИТ-отрасли и активному участию самих компаний в подготовке и удержании специалистов. 11 компаний-партнеров уже активно включились в образовательный процесс в рамках созданного в Новосибирской области кластера «Информационные технологии». Это Элтекс, Информационные системы и сервисы, СофтМолл, Компьютеры и сети, СибАкадемСофт и другие.
Как сообщил директор Новосибирского колледжа электроники и вычислительной техники Андрей Безгеймер, запуск кластера состоялся в сентябре 2024 года в рамках федерального проекта «Профессионалитет», реализация которого велась в соответствии с целями и задачами национального проекта «Образование». Ядро центра — колледж электроники и вычислительной техники. Также в него входят Новосибирский авиационный технический колледж им. Б. С. Галущака, Новосибирский политехнический колледж, Новосибирский колледж систем связи и сервиса, Новосибирский колледж печати и информационных технологий. В ближайшее время присоединится Новосибирский кооперативный техникум имени А. Н. Косыгина.
Вместо планового набора в 550 человек на обучение приняли более 700. Помимо теоретических знаний они получают практические навыки у конкретных работодателей Новосибирска и Новосибирской области с возможностью последующего трудоустройства.