Нападающий новосибирского ХК «Сибирь» выбыл до конца сезона

Posted 12 марта, 13:23
Published 12 марта, 13:23
Modified 12 марта, 14:09
Updated 12 марта, 14:09
Владимир Бутузов получил серьёзную травму на выездном матче, которая не позволит ему вернутся в игру в текущем сезоне. Игроку потребуется некоторое время для восстановления.
В команде игроку желают скорейшего выздоровления и возвращения на лёд.
Напомним, ранее «Сибирь» сыграла с «Витязем» в Балашихе. Матч закончился с поражением для сибиряков со счётом 3:1. Единственный гол от «Сибири» сделал Энди Андреофф.