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Posted 12 марта, 13:23

Published 12 марта, 13:23

Modified 12 марта, 14:09

Updated 12 марта, 14:09

Матч

Нападающий новосибирского ХК «Сибирь» выбыл до конца сезона

12 марта 2025, 13:23
Фото: 1MI. Матч
Нападающий «Сибири» вынужденно покинул сборную из-за травмы, сообщает пресс-служба ХК.

Владимир Бутузов получил серьёзную травму на выездном матче, которая не позволит ему вернутся в игру в текущем сезоне. Игроку потребуется некоторое время для восстановления.

В команде игроку желают скорейшего выздоровления и возвращения на лёд.

Напомним, ранее «Сибирь» сыграла с «Витязем» в Балашихе. Матч закончился с поражением для сибиряков со счётом 3:1. Единственный гол от «Сибири» сделал Энди Андреофф.

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