Собчак высмеяла Новосибирск из-за гор мусора на остановке «Оловозаводская»

Однако подписчики в социальных сетях заметили, что опубликованное видео уже устарело. На сегодняшний день вокруг остановки «Оловозаводская» - чисто. Кроме того, новосибирцы добавили, что мусор образовался вокруг остановки из-за сноса металлических боксов в гаражном комплексе. При этом некоторые подписчики обвинили в мусорном захламлении именно людей, а не город.