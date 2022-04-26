Собчак высмеяла Новосибирск из-за гор мусора на остановке «Оловозаводская»

Знаменитая телеведущая Ксений Собчак раскритиковала Новосибирск, который захламлен мусорными отходами. В своем Телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала видео от подписчика, который поделился санитарным состоянием вокруг остановки «Оловозаводская» в Новосибирске.
На кадрах заметны горы мусора – от пластиковых бутылок, до строительных материалов. Журналистка поиронизировала, что происходящее – дело рук президента США.
«Байден, ну ты *обнаглел* там?», - посмеялась Ксений Собчак.
Однако подписчики в социальных сетях заметили, что опубликованное видео уже устарело. На сегодняшний день вокруг остановки «Оловозаводская» - чисто. Кроме того, новосибирцы добавили, что мусор образовался вокруг остановки из-за сноса металлических боксов в гаражном комплексе. При этом некоторые подписчики обвинили в мусорном захламлении именно людей, а не город.
Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть вводит режим повышенной готовности в городе Новосибирске с 23 апреля 2022. В Новосибирске несколько дней проходит забастовка мусоровозов, фото гор мусора жители выкладывают в соцсети.