18-летние мошенники из Новосибирска звонили жертвам под видом родственников

18-летние мошенники из Новосибирска звонили жертвам под видом родственников
18-летние мошенники из Новосибирска звонили жертвам под видом родственников
Вчера, 11:56КриминалФото: Медиахолдинг1Mi

Юные мошенники из Новосибирска звонили жертвам и обманывали их на деньги

Молодые люди из Новосибирска звонили на телефоны россиянам и представлялись их родственниками, которым якобы нужна помощь. Об этом рассказали в Дзержинском районном суде города Оренбурга.

По данным следствия, двое молодых людей звонили на стационарные телефоны жителям города Оренбурга. Злоумышленники представлялись родственниками граждан и врали им про то, что попали в ДТП.

«Представившись их родственником, сообщали заведомо ложную информацию об участии в дорожно-транспортном происшествии и причинении телесных повреждений иному лицу, а также о возможности избежать уголовной ответственности в случае возмещения компенсации и оплаты лечения»,

говорится в сообщении ведомства.

После того, как жертва попала на удочку мошенников и решила передать деньги якобы родственнику, новосибирцы приезжали к потерпевшим и забирали деньги. Далее их переводили на банковский счет, который пока не удалось вычислить (кому он принадлежит).

Среди жертв мошенников насчитывается 5 жителей Оренбурга. Общая сумма ущерба – 1 млн рублей, информируют в суде.

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