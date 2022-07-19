18-летние мошенники из Новосибирска звонили жертвам под видом родственников

По данным следствия, двое молодых людей звонили на стационарные телефоны жителям города Оренбурга. Злоумышленники представлялись родственниками граждан и врали им про то, что попали в ДТП.
«Представившись их родственником, сообщали заведомо ложную информацию об участии в дорожно-транспортном происшествии и причинении телесных повреждений иному лицу, а также о возможности избежать уголовной ответственности в случае возмещения компенсации и оплаты лечения»,
говорится в сообщении ведомства.
После того, как жертва попала на удочку мошенников и решила передать деньги якобы родственнику, новосибирцы приезжали к потерпевшим и забирали деньги. Далее их переводили на банковский счет, который пока не удалось вычислить (кому он принадлежит).
Среди жертв мошенников насчитывается 5 жителей Оренбурга. Общая сумма ущерба – 1 млн рублей, информируют в суде.