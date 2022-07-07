В Новосибирске мошенники под видом МЧС вымогают деньги у погорельцев

ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о мошенниках, которые вымогают деньги с предприятий и погорельцев от имени сотрудников ведомства. Подробнее о деятельности аферистов рассказали в пресс-службе.

Лжепожарные звонят руководителям предприятий, чтобы сообщить о мнимой проверке. При этом они говорят сразу, что организацию могут закрыть, если им не заплатят. Кроме того, аферисты подобным образом вымогают деньги у погорельцев. Им угрожают административной ответственностью за устроенный пожар. «Мошенники говорят погорельцам, что за допущенное возгорание им грозит большой штраф. Но всё можно решить мирно, если перевести им некую сумму», - пояснили в ГУ МЧС региона. Сотрудники ведомства напомнили, что в случаях подобных звонков, нужно обратиться на прямую в управление пожарной службы.

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