В Новосибирске мошенники под видом МЧС вымогают деньги у погорельцев

В Новосибирске мошенники под видом МЧС вымогают деньги у погорельцев
В Новосибирске мошенники под видом МЧС вымогают деньги у погорельцев
Вчера, 13:33ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
ГУ МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о мошенниках, которые вымогают деньги с предприятий и погорельцев от имени сотрудников ведомства. Подробнее о деятельности аферистов рассказали в пресс-службе.

Лжепожарные звонят руководителям предприятий, чтобы сообщить о мнимой проверке. При этом они говорят сразу, что организацию могут закрыть, если им не заплатят.

Кроме того, аферисты подобным образом вымогают деньги у погорельцев. Им угрожают административной ответственностью за устроенный пожар.

«Мошенники говорят погорельцам, что за допущенное возгорание им грозит большой штраф. Но всё можно решить мирно, если перевести им некую сумму», - пояснили в ГУ МЧС региона.

Сотрудники ведомства напомнили, что в случаях подобных звонков, нужно обратиться на прямую в управление пожарной службы.

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