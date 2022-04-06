Мошенники обманули женщину за 8 дней на 3.2 млн. рублей в Новосибирске

Мошенники обманули женщину за 8 дней на 3.2 млн. рублей в Новосибирске
Мошенники обманули женщину за 8 дней на 3.2 млн. рублей в Новосибирске
Сегодня, 07:32ПроисшествияАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Сибирячка теперь вынуждена платить по 100 тысяч рублей в месяц банкам из-за мошенников

Жительница Новосибирска стала жертвой мошенников – она выполняла все их условия в течение восьми дней и отдала таким образом 3,2 млн рублей, которые взяла в кредит.

Ситуация началась в начале февраля с того момента, когда женщина находилась на больничном – ей стали звонить в WhatsApp мошенники. Неизвестный представился сотрудником Центробанка РФ и заявил, что на её имя сделал перевод мужчина, которого она не знала. Однако преступники действовали убедительно и даже прислали фотографию своего служебного удостоверения.

В итоге ей якобы позвонили сотрудники УФСБ из Томской области и объяснили, что её пытаются обмануть мошенники из банков, которые подделывают данные клиентов и оформляют на них кредиты. Женщину попросили снять деньги в банкоматах и перевести на банковские ячейки, номера которых ей скажут, чтобы «мошенники» не успели их снять – обманутая так и делала в течение недели, снимала и переводила на указанные счета.

Лже-сотрудники ФСБ заявили женщине, что информацию о расследовании никому нельзя разглашать, а все телефоны якобы прослушиваются.

Все пришло к тому, что сибирячка оформила на себя кредиты в нескольких банках Новосибирска. При этом в каждом банке она говорила, что недавно оформляла кредиты в других банках и имеет ипотеку, а также еще один собственный кредит, а живет на небольшую зарплату. Также ей пришлось брать кредиты в микрокредитных организациях.

Спустя 8 дней по совету подруги она написала заявление в полицию, но на допрос её пока не вызвали, хоть и завели уголовное дело, сообщает НГС.

Напомним, что Пенсионный фонд по Новосибирской области предупредил новосибирских пенсионеров о телефонном мошенничестве.

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