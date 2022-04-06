Мошенники обманули женщину за 8 дней на 3.2 млн. рублей в Новосибирске

Все пришло к тому, что сибирячка оформила на себя кредиты в нескольких банках Новосибирска. При этом в каждом банке она говорила, что недавно оформляла кредиты в других банках и имеет ипотеку, а также еще один собственный кредит, а живет на небольшую зарплату. Также ей пришлось брать кредиты в микрокредитных организациях.