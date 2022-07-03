Экологическая катастрофа и вонь: в селе Новолуговое появилась незаконная свалка

Из сообщения автора в группе «АСТ-54» стало известно, что мини-полигон образовался вблизи жилых домов (300 метров) в лесу. Мужчина рассказал Atas.info, что сельчане подавали жалобу в местную администрацию, однако реакции не последовало.
Мусор везут с Первомайского района, Октябрьского и Луговушки. Твердые отходы сбрасывают КаМАЗами днем. Жителям села жалко природу, которую губит мусор. В зеленых зонах растут грибы и ягоды, а мусор загрязняет окружающую среду. К тому же, когда поднимается ветер, вся вонь идет в сторону домов и этим дышат люди.