Экологическая катастрофа и вонь: в селе Новолуговое появилась незаконная свалка

Экологическая катастрофа и вонь: в селе Новолуговое появилась незаконная свалка
Экологическая катастрофа и вонь: в селе Новолуговое появилась незаконная свалка
Вчера, 13:39ЭкологияФото: АСТ-54

На незаконную свалку в селе Новолуговое пожаловались новосибирцы

Жители села Новолуговое рассказали про незаконно организованную свалку рядом с частными домами.

Из сообщения автора в группе «АСТ-54» стало известно, что мини-полигон образовался вблизи жилых домов (300 метров) в лесу. Мужчина рассказал Atas.info, что сельчане подавали жалобу в местную администрацию, однако реакции не последовало.

Мусор везут с Первомайского района, Октябрьского и Луговушки. Твердые отходы сбрасывают КаМАЗами днем. Жителям села жалко природу, которую губит мусор. В зеленых зонах растут грибы и ягоды, а мусор загрязняет окружающую среду. К тому же, когда поднимается ветер, вся вонь идет в сторону домов и этим дышат люди.

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