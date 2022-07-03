Экологическая катастрофа и вонь: в селе Новолуговое появилась незаконная свалка

Мусор везут с Первомайского района, Октябрьского и Луговушки. Твердые отходы сбрасывают КаМАЗами днем. Жителям села жалко природу, которую губит мусор. В зеленых зонах растут грибы и ягоды, а мусор загрязняет окружающую среду. К тому же, когда поднимается ветер, вся вонь идет в сторону домов и этим дышат люди.