Вице-губернатор Семка: размер мусорного полигона в Раздольном могут уменьшить

Мусорный полигон на землях Раздольненского сельсовета, который планируется построить в рамках концессионного соглашения, в итоге может быть в несколько раз меньше, чем 270 гектаров, заложенных в проекте новой "мусорной концессии". Об этом заявил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка, комментируя одобрение документа депутатами регионального Заксобрания. По словам чиновника, сейчас площадь определена с запасом примерно в три раза больше, чем необходимо.
"Почему участок такой, 270 гектаров. Вы помните, было заключение института Сибирского отделения (института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, прим. ред.) о сложностях по этому участку…Мы предполагаем, что затем, когда будет проект, конкретная привязка к месту, тогда уже от остального откажутся", - сообщил Семка, подчеркнув, что сначала должны пройти конкурсные процедуры по выбору концессионера.
Ранее критиков новой "мусорной концессии" смутил тот факт, что если в варианте концессионного соглашения 2016 года под полигон планировалось отвести 77 га, то в новой редакции его площадь составляет более 270 га, при этом объем отходов, которые предполагается там утилизировать, значительно снижен.
В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям".
14 июля 2022 года, невзирая на критику экономики проектов мусоросортировочных комплексов в Верх-Туле и Раздольном со стороны ряда депутатов, Законодательное собрание Новосибирской области одобрило новый проект концессионного соглашения.