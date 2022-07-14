Вице-губернатор Семка: размер мусорного полигона в Раздольном могут уменьшить

Вице-губернатор Семка: размер мусорного полигона в Раздольном могут уменьшить
Вице-губернатор Семка: размер мусорного полигона в Раздольном могут уменьшить
Вчера, 13:43ЭкологияФото: Медиахолдинг1Mi
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка не исключил значительного уменьшения площади планируемого мусорного полигона на землях Раздольненского сельсовета. Но это произойдет не ранее, чем завершится конкурс на его строительство

Мусорный полигон на землях Раздольненского сельсовета, который планируется построить в рамках концессионного соглашения, в итоге может быть в несколько раз меньше, чем 270 гектаров, заложенных в проекте новой "мусорной концессии". Об этом заявил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка, комментируя одобрение документа депутатами регионального Заксобрания. По словам чиновника, сейчас площадь определена с запасом примерно в три раза больше, чем необходимо.

"Почему участок такой, 270 гектаров. Вы помните, было заключение института Сибирского отделения (института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, прим. ред.) о сложностях по этому участку…Мы предполагаем, что затем, когда будет проект, конкретная привязка к месту, тогда уже от остального откажутся", - сообщил Семка, подчеркнув, что сначала должны пройти конкурсные процедуры по выбору концессионера.

Ранее критиков новой "мусорной концессии" смутил тот факт, что если в варианте концессионного соглашения 2016 года под полигон планировалось отвести 77 га, то в новой редакции его площадь составляет более 270 га, при этом объем отходов, которые предполагается там утилизировать, значительно снижен.

В августе 2021 года был опубликован отчет о результатах исследований, проведенных сотрудниками института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН. В нем строительство мусорного полигона на территории Раздольненского сельсовета названо "нежелательным", поскольку реализация таких планов приведет к "непоправимым экологическим последствиям".

14 июля 2022 года, невзирая на критику экономики проектов мусоросортировочных комплексов в Верх-Туле и Раздольном со стороны ряда депутатов, Законодательное собрание Новосибирской области одобрило новый проект концессионного соглашения.

Сюжеты:
Мусорная концессия 2022
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