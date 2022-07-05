Чем новая мусорная концессия хуже старой: семь ухудшений нашел депутат Вадим Агеенко

Проекты нового концессионного соглашения, по полигонам в Верх-Туле и Раздольном внесены МинЖКХ в Законодательное собрание 28 июля. Для обсуждения и принятия концессии парламент созовет внеочередную сессию, на которую депутатов вызовут из отпусков. Член рабочей группы, депутат Вадим Агеенко проанализировал проект (только сами тексты каждого из документов более 110 страниц) и опубликовал на своей странице «ВКонтакте» анализ условий концессии, которые, по его мнению, невыгодны Новосибирской области и ее жителям, а выгодны коммерческой компании, с которой заключат концессию на таких условиях. Ранее Atas.info опубликовал документы новой концессии, внесенные в Законодательное собрание.
Чем невыгодна новая концессия, по мнению депутата Агеенко.
Цену первой концессии 2016 года - 6.5 млрд. рублей - рабочая группа под председательством первого зампредседателя правительства НСО Владимира Знаткова предлагала снизить до 4.3 млрд. рублей. Но в итоге старую концессию предпочли расторгнуть в мае 2022.
В новой концессии 2022 стоимость двух объектов, комплексно обеспечивающих мусоросортировку и захоронение ТКО суммарно гораздо больше 6 миллиардов.
Стоимость объекта в Верх-Туле (капитальные затраты) – 3.377 млрд. рублей, Стоимость объекта в Раздольном – 3.653 млрд. рублей. Для финансирования всего проекта в ТЭО заявлены другие цены: Верх-Тула (потребность в финансировании) – 4.51 млрд. рублей, Раздольное – 4.88 млрд. руб. Львиную долю должны составить заемные средства.
Удельная цена за 1000 тонн ТКО составит в Верх-Тул (Левобережный) – 12.5 млн. рублей в Раздольное (Правобережный) – 12.3 млн.рублей, что на 54% больше чем в старой концессии (приведенная стоимость старой концессии за 1000 тон составляла 8.1 млн. руб.), сообщает Вадим Агеенко.
К неоправданному, по мнению депутата, удорожанию ведет создание участков компостирования, которые могут оказаться неэффективны в сибирских условиях.
«Если в старой концессии мы все возмущались завышением тарифа от действующего в 3.5 раза, то в новой концессии предусмотрено завышение тарифа от действующих в 5.8 раз. Сегодня тариф для полигонов МУП САХ (Левобережный и Гусинобродский) составляет 601 руб./тонн (с сортировкой), в новой концессии для Верх-Тула с 2025 года тариф составит - 3 610.38 руб./тонн, в 2026 году - 4 060.27 руб./тонн», - подсчитал Агеенко.
Ежегодные объемы утилизируемого мусора снижены, а земельные участки выросли. Верх-Тула: 86.6 Га (+12%), в т.ч. 6.0 Га – земли сельхозназначения. Раздольное: 271 Га (больше в 3.5 раза), из них 9 Га с обременением. В старой концессии выделялось 77 Га земли под значительно большие объекты (МСК – 400, полигон – 300).
Концессионная плата концессионера концеденту (Новосибирской области) фактически отсутствует. По соглашению, это единовременная выплата 1000 рублей, при сроке концессии – 25 лет.
В старой концессии такая плата составляла и могла бы выплачиваться концеденту в размере 1 миллиона рублей с первого по восьмой год эксплуатации Объекта Соглашения и подлежала индексации. И с 9 года и до конца соглашения плата сохранялась по другой формуле.
О том, что в новой концессии сохранен прежний принцип доплаты из бюджета недополученных концессионером доходов, если объему мусора окажутся меньше минимума расчетных Atas.info уже рассказывал.
Вопросы у депутата Агеенко вызывает также обязанность концедента заключить прямое соглашение и стоимость основных средств, (например, «операторская» за 429 млн. рублей) а также 50 «особых обстоятельств», предусмотренных соглашением. И не только это.
«У внесенных проектов соглашений почему-то нет Титульного листа со списком согласований. Мы так и не знаем - согласованны ли эти документы в установленном порядке, в том числе с Минюстом НСО», - сообщает Вадим Агеенко. По мнению депутата, правительство «торопится» вынести на открытый конкурс текст «сырой концепции», выгода которой для новосибирской области не очевидна. При том, что старая концессия с ООО «Экология-Новосибирск» в 2016 году полгода рассматривалась и дорабатывалась в рабочей группе Минэкономразвития.
15 июня 2022 в ходе обсуждения последствий расторжения первой мусорной концессии депутаты Законодательного собрания высказали министрам правительства области жесткую критику в адрес несостоявшегося проекта, звучали предложения не допускать к работе с новой концессией компании, связанные с группой «ВИС» в состав которой входит ООО «Экология-Новосибирск».