Чем новая мусорная концессия хуже старой: семь ухудшений нашел депутат Вадим Агеенко

Проекты нового концессионного соглашения, по полигонам в Верх-Туле и Раздольном внесены МинЖКХ в Законодательное собрание 28 июля. Для обсуждения и принятия концессии парламент созовет внеочередную сессию, на которую депутатов вызовут из отпусков. Член рабочей группы, депутат Вадим Агеенко проанализировал проект (только сами тексты каждого из документов более 110 страниц) и опубликовал на своей странице «ВКонтакте» анализ условий концессии, которые, по его мнению, невыгодны Новосибирской области и ее жителям, а выгодны коммерческой компании, с которой заключат концессию на таких условиях. Ранее Atas.info опубликовал документы новой концессии, внесенные в Законодательное собрание.