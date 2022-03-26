Потери армии России и ВСУ за месяц спецоперации объявлены Минобороны РФ

1351 военнослужащий РФ погиб за месяц проведения спецоперации на Украине, сообщил первый замначальника Генштаба ВС РФ на брифинге 25 марта. Безвозвратные потери ВСУ оцениваются Минобороны РФ в 14 тысяч человек.

До начала специальной военной операции ВСУ вместе с нацгвардией насчитывали 260 тыс. 200 военнослужащих. За месяц боевых действий их потери составили порядка 30 тыс. человек, в том числе более 14 тысяч — безвозвратные и около 16 тысяч — санитарные, заявил первый замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской на брифинге 25 марта 2022. Из 2 416 украинских танков и бронемашин уничтожено 1 587 единиц; из 152 самолетов — 112, из 149 вертолетов — 75; из 36 БПЛА «Байрактар ТБ2» — 35; из 180 комплексов ПВО С-300 и «Бук М1» — 148. По оценке Минобороны РФ практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система ПВО, а также военно-морские силы страны. В ходе специальной военной операции погиб 1 351 российский военнослужащий, 3 825 человек получили ранения по данным на 25 марта. Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 26 марта 2022 «Все решения по поддержке семей государство возьмет на себя, поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса », - сообщил генерал-полковник Сергей Рудской. Более 3,5 тыс. военнослужащих награждены высокими государственными наградами, за мужество и героизм, проявленные во время спецоперации. Министерство обороны РФ доложило о результатах, достигнутых за месяц специальной военной операции на Украине, на брифинге 25 марта. Какие города блокированы ВС РФ, и какой урон нанесен военной инфраструктуре Украины – в материале Atas.info.

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