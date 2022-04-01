Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде - подробности от губернатора

Два вертолета ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде в России – фотографии и видео, вся информация и подробности

Вертолеты Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтебазе в российском городе Белгород, который находится на расстоянии 80 километров от Харькова. Белгородская область граничит с Украиной. Об этом сообщают федеральные СМИ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что причиной пожара на нефтебазе является авиаудар с двух украинских вертолетов. Он уточнил, что вертолеты смогли пройти через границу на низкой высоте – жертв нет. Он отметил, что местным жителям ничего не угрожает, а у города есть все необходимое для тушения пожара. В компании «Роснефть» уточнили, что с территории нефтебазы эвакуировали весь персонал – жертв и пострадавших не оказалось. В региональных экстренных службах РИА Новости сообщили, что огонь распространился на восемь резервуаров с топливом и бензинов на 2 тысячи кубометров. Сохраняется опасность перехода огня еще на восемь емкостей. В тушении участвуют 105 человек личного состава и 31 единица техники, а также пожарный поезд. Карта военной операции на Украине: последние новости на сегодня 1 апреля 2022 Жителей города, которые проживают на улицах Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в «Белгород Арене» для безопасности, сообщил глава города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что из-за пожара на нефтебазе изменятся логистические цепочки поставок топлива на автомобильные заправочные станции, но дефицита бензина пока нет и не ожидается. Различные эксперты смогли опознать по опубликованному РИА Новости видео украинские вертолеты МИ-24П. По различным данным, на территории Украины все еще остается около 80 вертолетов разных типов, а в первую очередь — это МИ-24, которые остались в наследство от СССР. Где находится Белгород на карте России Белгород находится в Белгородской области на юге средней полосы европейской части России в 40 километрах от границы с Украиной. Также всего в 80 км находится украинский город Харьков. Фото: Медиахолдинг 1Mi Население составляет 391 702 человека, а вокруг города образована Белгородская агломерация с численностью населения более 0,5 млн человек. Он также является первым в РФ городом, который получил звание «Город воинской славы».

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