Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде - подробности от губернатора

Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде - подробности от губернатора
Украинские вертолеты обстреляли нефтебазу в Белгороде - подробности от губернатора
Сегодня, 11:52ОбществоАлександр КондратьевФото: Александр Кондратьев
Два вертолета ВСУ обстреляли нефтебазу в Белгороде в России – фотографии и видео, вся информация и подробности

Вертолеты Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтебазе в российском городе Белгород, который находится на расстоянии 80 километров от Харькова. Белгородская область граничит с Украиной. Об этом сообщают федеральные СМИ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что причиной пожара на нефтебазе является авиаудар с двух украинских вертолетов. Он уточнил, что вертолеты смогли пройти через границу на низкой высоте – жертв нет.

Он отметил, что местным жителям ничего не угрожает, а у города есть все необходимое для тушения пожара.

В компании «Роснефть» уточнили, что с территории нефтебазы эвакуировали весь персонал – жертв и пострадавших не оказалось.

В региональных экстренных службах РИА Новости сообщили, что огонь распространился на восемь резервуаров с топливом и бензинов на 2 тысячи кубометров. Сохраняется опасность перехода огня еще на восемь емкостей. В тушении участвуют 105 человек личного состава и 31 единица техники, а также пожарный поезд.

Жителей города, которые проживают на улицах Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова начали расселять в «Белгород Арене» для безопасности, сообщил глава города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале отметил, что из-за пожара на нефтебазе изменятся логистические цепочки поставок топлива на автомобильные заправочные станции, но дефицита бензина пока нет и не ожидается.

Различные эксперты смогли опознать по опубликованному РИА Новости видео украинские вертолеты МИ-24П. По различным данным, на территории Украины все еще остается около 80 вертолетов разных типов, а в первую очередь — это МИ-24, которые остались в наследство от СССР.

Где находится Белгород на карте России

Белгород находится в Белгородской области на юге средней полосы европейской части России в 40 километрах от границы с Украиной. Также всего в 80 км находится украинский город Харьков.

Фото:Медиахолдинг 1Mi

Население составляет 391 702 человека, а вокруг города образована Белгородская агломерация с численностью населения более 0,5 млн человек. Он также является первым в РФ городом, который получил звание «Город воинской славы».

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