Почему огурцы горькие и как это можно узнать заранее – секрет новосибирских ученых

Почему огурцы горькие и как это можно узнать заранее – секрет новосибирских ученых
Почему огурцы горькие и как это можно узнать заранее – секрет новосибирских ученых
Вчера, 19:15ОбществоДмитрий ТростниковФото: Медиахолдинг1MiГорькими огурцы делает алкалоид кукурбитацин
Почему горькими чаще становятся сорта огурцов вкусные и ароматные, которым нужны пчелы. Что сильнее влияет на горечь в огурцах: сорт или полив. Чем отличаются гибриды - партенокарпики. Способ заранее выяснить – не станет ли огурец горьким - рассказала кандидат сельскохозяйственных наук из Новосибирска Татьяна Штайнерт.

Татьяна Владимировна, почему некоторые огурцы становятся горькими?

Причины горечи в алкалоиде – кукурбитацине. Он содержится во всех зеленых частях растения. За содержание этого алкалоида отвечает определенный ген. Если он в доминантном состоянии, то горечь присутствует. Если в подавленном состоянии – горечь отсутствует.

Можно определить заранее – будут ли твои огурцы горчить. Когда только появились семядольные листья (первые два овальных листика у всхода огурца), можно отщипнуть кусочек от семядольки – и пожевать его. Если у растения генетическое отсутствие горечи – останется травяной вкус без горечи. Но если кукурбитацин в доминантном состоянии – семядоля будет горчить. Горечь ярко ощущается на языке. И тогда уже нужно с особым внимание относиться к поливу растений этого сорта.

Семядольные листья огурцов
Фото:Петр Митрофанов fotohost.ru

А неправильный полив может влиять на горечь огурцов?

Если поливаем правильно, вовремя и регулярно – концентрация кукурбитацина разбавляется и он не улавливается нашими рецепторами. При скудном поливе воды в тканях растения становится мало, доля сухого вещества – больше. И мы начинаем чувствовать кукурбитацин органолептически – откусываем огурец, а он горький.

Иногда на пакетах семян пишут «генетическое отсутствие горечи», это значит, что ген подавлен. Это результат селекции. И в этом случае уже полив не важен. Хорошо или плохо, скудно или сильно ты поливаешь – горечи не будет вовсе. Но есть сорта, где ген в доминантном состоянии. Там полив будет играть роль.

Гибриды огурцов реже горчат
Фото:Медиахолдинг1Mi

Некоторые огурцы очень сильно горчат, другие – в меньшей степени, а некоторые вообще не горчат. Но это уже селекционный признак.

Какие сорта без горечи подойдут для выращивания в Новосибирской области?

Есть огурцы пчелоопыляемые, а есть партенокарпические гибриды, полученные скрещиванием сортов. Горечь присутствует в пчелоопыляемых огурцах. Партенокарпики чаще свободны от горечи.

Что касается конкретных сортов: нужны подходящие для средних широт. Новосибирска область расположена на средней широте 55°, как и большие города на Урале.

Например, сорт «Сибирская гирлянда» - точно без горечи. «Преданность», «Верность». Есть сорта института растениеводства, в котором я работала в Новосибирске. Не знаю, производятся ли они до сих пор: гибриды «Стрелец», «Димка», «Нефрит», «Тотоша», «Гомер», «Пчелка». Это сорта сибирской селекции. В Новосибирске мы испытывали и сорта уральской селекции. Хорошо себя зарекомендовали «Санькина любовь», «Миллионер».

Но это гибриды. А сорта идут с горечью всегда. От сортовых растений можно получать семена. А гибрид – результат скрещивания, когда в первом поколении получается растение повышенной жизненной силы: высокая урожайность, высокая устойчивость к заболеваниям, товарные качества хорошие. Но от них семена уже брать нельзя. И они, как правило, партенокарпики, то есть завязывают плоды без опыления. Им не нужно пчел.

А на упаковках семян указывается, что это гибрид партенокарпик?

Бывают, что пишут «самоопыляемый». Хотя это неправильный термин. Огурец сам себя опылить не может. Он «перекрестник», пыльца у него липкая, тяжелая и переносится только насекомыми, ветром не переносится. Но людям слово «самопыляемый» понятнее, чем партенокарпик. А это означает присутствие гормона, который стимулирует завязь к росту. В пчелоопыляемых этого гормона роста растений – ауксина – нет. Он у них образуется только после процесса оплодотворения. А у партенокарпика он и без этого присутствует.

Для опыления сортам огурцов нужны пчелы
Фото:Медиахолдинг1Mi

Для средней полосы партенокарпики предпочтительны еще и тем, что в прохладную сырую погоду пчелы не летают. Завязи желтеют и опадают неоплодотворенные.

Свежие овощи с грядки
Фото: Медиахолдинг1Mi

Хотя пчелоопыляемые огурцы намного вкуснее и ароматнее, чем партенокарпики.

Татьяна Штайнерт - кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник отдела селекции и первичного семеноводства ООО «Гетерозисная селекция», входящего в ГК «Уральский дачник», город Миасс. Ранее - заведующая лабораторией селекции, семеноводства и технологии возделывания овощных культур и картофеля ФИЦ ИЦИГ СО РАН в Новосибирске.

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