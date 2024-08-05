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Август
Новый начальник департамента земельных отношений назначен в мэрии Новосибирска
Руководителем одного из ключевых департаментов стал бывший глава территориального управления Миннауки, рассказали в мэрии города.
5 августа, 05:34
Июль
Пост главы новосибирского Краснообска спустя год покидает Олег Яцков
О своем уходе объявил в соцсетях действующий руководитель администрации Краснообска в Новосибирске.
26 июля, 04:12
Май
Глава Центрального района Новосибирска Канунников ушел в отставку
13 мая, 08:14

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