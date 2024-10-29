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Квадроберы

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Октябрь
Квадроберы добрались до школ Новосибирска — как реагируют учителя
Во всех новосибирских школах ведут беседы о квадробинге, сообщает мэрия.
29 октября, 05:25
Квадроберов предлагают выгуливать за деньги- сколько можно заработать
Массовая культура квадробинга продолжает оставаться на пике моды у детей и подростков, бизнес не стал оставаться в стороне и сформировал предложения на существующие запросы.
6 октября, 03:50
Август
На детей-квадроберов напали с перцовыми баллончиками на сходке в Новосибирске
8 августа, 01:54
Май
Массовое «заражение» школьников квадробингом регистрируется в Новосибирске
Школьники, подражающие повадкам животных, массово появились на улицах Новосибирска, сообщают соцсети.
23 мая, 04:37

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