Коттедж с пирсом продают в Новосибирске за 43 млн рублей — смотрим, что внутри

В Новосибирске появилось объявление о продаже коттеджа с пирсом по цене 43 миллиона рублей. Участок недвижимости расположен в Матвеевке на берегу реки.