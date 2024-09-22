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Медицинские препараты

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Сентябрь
Сайты по нелегальной продаже лекарств заблокировали в Новосибирске
В Новосибирске блокировке подверглись сайты, продающие лекарства без рецепта, сообщили в Росздравнадзоре.
22 сентября, 06:15
Июнь
Российская вакцина против всех видов рака успешно прошла испытания
Получить первые результаты рассчитывают к концу 2024 года, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
10 июня, 04:36
Март
«Рост колоссальный» — в Новосибирске всплеск заболеваемости коклюшем
26 марта, 08:56
«Иммуноглобулин не гарантия» — новосибирцы не хотят прививаться от энцефалита
26 марта, 08:32
Февраль
Новосибирские ученые создали уникальный препарат против клещевого энцефалита
17 февраля, 08:17

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