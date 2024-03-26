«Рост колоссальный» — в Новосибирске всплеск заболеваемости коклюшем

По словам специалиста, рост заболеваемости связан с особенностью национального календаря прививок. Он предусматривает вакцинацию от коклюша детей раннего возраста, но не прописывает поддержку иммунитета в более старшем возрасте. А на фоне отмены всех ковидных ограничений инфекционные и вирусные заболевания «поднимают голову», говорит Ивлева.