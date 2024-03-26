«Рост колоссальный» — в Новосибирске всплеск заболеваемости коклюшем

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
В 2023 году в Новосибирске и области было зарегистрировано 1176 случаев заболевания коклюшем. Годом ранее число пациентов с подобным диагнозом не достигло планки в 200 человек.
«Рост очень большой, колоссальный. Это связано, с одной стороны, с тем, что действительно стали чаще болеть. А с другой — с тем, что стали лучше диагностировать», — сообщила главный внештатный специалист по иммунопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.
По словам специалиста, рост заболеваемости связан с особенностью национального календаря прививок. Он предусматривает вакцинацию от коклюша детей раннего возраста, но не прописывает поддержку иммунитета в более старшем возрасте. А на фоне отмены всех ковидных ограничений инфекционные и вирусные заболевания «поднимают голову», говорит Ивлева.