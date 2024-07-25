atas.info
ГлавноеВсе новости

Опоздание

Выбрать дату
Июль
Топ самых нелепых отмазок: как новосибирцы объясняют прогулы на работе
Практически каждый новосибирец пытался оправдаться перед своим работодателем за прогул, сервис SuperJob назвал самые популярные «отмазки».
25 июля, 10:25
Июнь
Организацию фестиваля «Черника Music Fest» продолжают критиковать новосибирцы
Второй день масштабного музыкального фестиваля «Черника Music Fest» также, как и первый, начался с большим опозданием, сообщают соцсети.
16 июня, 11:13
Декабрь 2023
Электричка под Новосибирском задержалась на час — люди ждали ее на морозе
Пассажиры электрички в Новосибирской области больше часа ждали прибытия поезда. Все это время на улице был мороз почти -40 градусов.
8 декабря 2023, 07:43
Ноябрь 2023
Анна Асти извинилась перед новосибирцами за опоздание на 1,5 часа на концерт
27 ноября 2023, 01:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика