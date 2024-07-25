Топ самых нелепых отмазок: как новосибирцы объясняют прогулы на работе

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Одним из самых популярных оправданий у сотрудников — это плохое самочувствие. Так говорят 53% опрошенных работодателей из Новосибирска. На втором месте идут отговорки вроде «Я проспал» (таких 20%).
Еще 10% сваливают вину на городские пробки. Из непопулярных, но существующих оправданий — это поликлиники, где нужно сидеть весь день (5%) и болезни детей, за которыми нужно ухаживать (4%).
Некоторые коллеги выдумывают смешные отговорки: застрял в лифте, закрыли дома без ключей. Или же весомым аргументом является плохое настроение, особенно когда на работу нужно выходить после выходных. Еще есть такие сибиряки, которые идут на крайние меры: врут про смерть родственников, но на деле они живы.