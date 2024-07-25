Топ самых нелепых отмазок: как новосибирцы объясняют прогулы на работе

Некоторые коллеги выдумывают смешные отговорки: застрял в лифте, закрыли дома без ключей. Или же весомым аргументом является плохое настроение, особенно когда на работу нужно выходить после выходных. Еще есть такие сибиряки, которые идут на крайние меры: врут про смерть родственников, но на деле они живы.