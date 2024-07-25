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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Новосибирцы врут на работе

Топ самых нелепых отмазок: как новосибирцы объясняют прогулы на работе

25 июля 2024, 10:25
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы врут на работе

Стало известно, как новосибирцы объясняют прогулы на работе

Практически каждый новосибирец пытался оправдаться перед своим работодателем за прогул, сервис SuperJob назвал самые популярные «отмазки».

Одним из самых популярных оправданий у сотрудников — это плохое самочувствие. Так говорят 53% опрошенных работодателей из Новосибирска. На втором месте идут отговорки вроде «Я проспал» (таких 20%).

Еще 10% сваливают вину на городские пробки. Из непопулярных, но существующих оправданий — это поликлиники, где нужно сидеть весь день (5%) и болезни детей, за которыми нужно ухаживать (4%).

Некоторые коллеги выдумывают смешные отговорки: застрял в лифте, закрыли дома без ключей. Или же весомым аргументом является плохое настроение, особенно когда на работу нужно выходить после выходных. Еще есть такие сибиряки, которые идут на крайние меры: врут про смерть родственников, но на деле они живы.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Работа#Рабочий#Опоздание
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