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Расправа

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Май
Изрезавшую подругу школьницу из Новосибирска отправили в московскую психушку
В столичной психиатрической больнице будет лечиться школьница, которая хотела зверски расправиться со своей одноклассницей, рассказал источник, знакомый с ситуацией.
16 мая, 02:25
Февраль
Мигранту, зарезавшему 17-летнюю девушку, запросили солидный срок — сколько ему грозит
Мигранту из Таджикистана, убившему 17-летнюю девушку в Новосибирске из-за ревности, грозит 15 лет лишения свободы.
27 февраля, 09:15
В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске
В новосибирских школьных чатах появились угрозы расправы над детьми.
25 февраля, 15:02
Июль 2023
72 ножевых ранения и сломали руки: что подростки сделали с юношей в Новосибирске
4 июля 2023, 04:21

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