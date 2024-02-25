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Published Сегодня, 15:02

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Updated Сегодня, 15:02

В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске

В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске

25 февраля 2024, 15:02
Фото: 1MI
В новосибирских школьных чатах появились угрозы расправы над детьми.

Родители получают странные сообщения со ссылкой на канал в Telegram. Неизвестный автор заявляет, что придет в школы и торговые центры с оружием.

В посте указано, что детей ждет расстрел: «Нас может быть как и 5 человек, так и 25, нам не страшно, полиция не может нас поймать», — указано в посте.

Несмотря на это, школы в Новосибирске продолжают работать в обычном режиме. Подобные ложные сообщения появляются и в других городах, чтобы вызвать напряженность и тревогу в обществе.

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#Новосибирск#Дети#Школа#Полиция#Эмилия Губарева#Угрозы#Расправа
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