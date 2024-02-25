В школьных чатах появились анонимные угрозы расправы над детьми в Новосибирске

Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:02
Updated Сегодня, 15:02
Родители получают странные сообщения со ссылкой на канал в Telegram. Неизвестный автор заявляет, что придет в школы и торговые центры с оружием.
В посте указано, что детей ждет расстрел: «Нас может быть как и 5 человек, так и 25, нам не страшно, полиция не может нас поймать», — указано в посте.
Несмотря на это, школы в Новосибирске продолжают работать в обычном режиме. Подобные ложные сообщения появляются и в других городах, чтобы вызвать напряженность и тревогу в обществе.