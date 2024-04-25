Наркомафия? В Новосибирске неизвестные устроили разборки с пистолетом у подъезда

В Новосибирске произошла стычка с применением пистолета между мужчинами. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в группе «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».