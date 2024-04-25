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Разборки

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Апрель
Малолетний хулиган держит в страхе весь район Новосибирска
В одном из районов Новосибирска школьник запугал всех сверстников и некоторых из родителей, о чем сообщили очевидцы в ВК-группе «Инцидент Новосибирск».
25 апреля, 11:58
Февраль
Подростков, устроивших разборки в стиле «Слова пацана», задержали в Новосибирске
В Новосибирске задержали двух подростков, которые избили сверстника и опубликовали видео в соцсетях.
6 февраля, 07:35
Октябрь 2023
Наркомафия? В Новосибирске неизвестные устроили разборки с пистолетом у подъезда
В Новосибирске произошла стычка с применением пистолета между мужчинами. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в группе «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
31 октября 2023, 05:49
Толпа устроила шумные ночные разборки на Первомайке в Новосибирске
В Новосибирске на Первомайке произошел конфликт между толпой людей, который удалось уладить только силами полиции и Росгвардии.
16 октября 2023, 02:40

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