Наркомафия? В Новосибирске неизвестные устроили разборки с пистолетом у подъезда

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
На записи видно неадекватное поведение мужчин, которые ломятся в подъезду подъезд дома № 65 по улице Фрунзе. Один из них держит в руке пистолет и начинает угрожать и нападать на другого.
Жители улицы Фрунзе, 65, в Новосибирске недовольны тем, что в их подъезде якобы постоянно находятся наркоторговцы и наркоманы. Они приходят к женщине, матери шестерых детей, которая также может заниматься незаконной продажей наркотиков.
Также, по мнению жильцов, хозяйка наркопритона создает непригодные санитарные условия, и даже ребенок из этой семьи принес в школу тараканов в рюкзаке. Соседи хотят, чтобы в случившейся драке и в других конфликтов в этом доме, разобрались правоохранители.