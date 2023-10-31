Наркомафия? В Новосибирске неизвестные устроили разборки с пистолетом у подъезда

Также, по мнению жильцов, хозяйка наркопритона создает непригодные санитарные условия, и даже ребенок из этой семьи принес в школу тараканов в рюкзаке. Соседи хотят, чтобы в случившейся драке и в других конфликтов в этом доме, разобрались правоохранители.