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Была драка

Наркомафия? В Новосибирске неизвестные устроили разборки с пистолетом у подъезда

31 октября 2023, 05:49
Фото: 1MI
Была драка

Неизвестные устроили разборки с пистолетом у подъезда на Фрунзе в Новосибирске

В Новосибирске произошла стычка с применением пистолета между мужчинами. Видео с камеры наблюдения было опубликовано в группе «Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На записи видно неадекватное поведение мужчин, которые ломятся в подъезду подъезд дома № 65 по улице Фрунзе. Один из них держит в руке пистолет и начинает угрожать и нападать на другого.

Жители улицы Фрунзе, 65, в Новосибирске недовольны тем, что в их подъезде якобы постоянно находятся наркоторговцы и наркоманы. Они приходят к женщине, матери шестерых детей, которая также может заниматься незаконной продажей наркотиков.

Также, по мнению жильцов, хозяйка наркопритона создает непригодные санитарные условия, и даже ребенок из этой семьи принес в школу тараканов в рюкзаке. Соседи хотят, чтобы в случившейся драке и в других конфликтов в этом доме, разобрались правоохранители.

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#Новосибирск#Драка#Эмилия Губарева#Пистолет#Наркоманы#Разборки#Наркоторговцы
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