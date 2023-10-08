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Рабочие подрались

Лопаты, метлы, пистолет: в Новосибирске произошло побоище дорожных рабочих

8 октября 2023, 02:47
Фото: 1MI
Рабочие подрались

В Новосибирске произошла массовая драка дорожных рабочих

В Новосибирске произошла массовая драка дорожных рабочих, в ходе которой использовались инструменты, а очевидцы сообщают о выстреле в воздух.

В Новосибирске произошла массовая потасовка рабочих, занимающихся ремонтом дорог. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

Согласно сообщению, драка произошла вечером 7 октября возле остановки общественного транспорта «Олеко Дундича». На видео можно увидеть, как люди, одетые в спецформу дорожных рабочих, вступили в массовую потасовку. Им пришлось использовать лопаты, метлы и другие инструменты в качестве оружия. Также якобы слышны звуки выстрелов в воздух.

Полиция Калининского района получила информацию о конфликте. На место происшествия были отправлены сотрудники ППС. Однако прибывшие полицейские не обнаружили ни одного участника драки. Больницам не поступило заявлений о пострадавших. В настоящее время проводится проверка произошедшего.

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#Новосибирск#Полиция#Проверка#Драка#Стрельба#Эмилия Губарева
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