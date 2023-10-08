Лопаты, метлы, пистолет: в Новосибирске произошло побоище дорожных рабочих

Согласно сообщению, драка произошла вечером 7 октября возле остановки общественного транспорта «Олеко Дундича». На видео можно увидеть, как люди, одетые в спецформу дорожных рабочих, вступили в массовую потасовку. Им пришлось использовать лопаты, метлы и другие инструменты в качестве оружия. Также якобы слышны звуки выстрелов в воздух.