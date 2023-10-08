Лопаты, метлы, пистолет: в Новосибирске произошло побоище дорожных рабочих

Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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Updated Сегодня, 02:49
В Новосибирске произошла массовая потасовка рабочих, занимающихся ремонтом дорог. Эту информацию опубликовали в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».
Согласно сообщению, драка произошла вечером 7 октября возле остановки общественного транспорта «Олеко Дундича». На видео можно увидеть, как люди, одетые в спецформу дорожных рабочих, вступили в массовую потасовку. Им пришлось использовать лопаты, метлы и другие инструменты в качестве оружия. Также якобы слышны звуки выстрелов в воздух.
Полиция Калининского района получила информацию о конфликте. На место происшествия были отправлены сотрудники ППС. Однако прибывшие полицейские не обнаружили ни одного участника драки. Больницам не поступило заявлений о пострадавших. В настоящее время проводится проверка произошедшего.