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Есть пострадавшие

Выстрелил и скрылся: конфликт водителей в Новосибирске закончился стрельбой

20 октября 2023, 07:07
Фото: АБ "Гвардия"
Есть пострадавшие

Новосибирец расстрелял двух водителей на Первомайке

На Первомайке в Новосибирске произошел конфликт между водителями из-за включенных фар, в результате которого двое людей получили пулевые ранения.

В Новосибирске на перекрестке улиц Марата и Пожарского вечером 10 октября произошел инцидент с участием двух водителей.

Инцидент был замечен бойцами агентства ГБР-79, которые находились рядом и услышали выстрели. Они немедленно подошли к группе мужчин, стоявших на перекрестке и жестикулировавших руками. Затем, один из мужчин упал на землю, а второй склонился над ним, держась за бок. Третий человек, сев в белый автомобиль, скрылся с места происшествия.

Бойцы передали пострадавших медицинскому персоналу и сообщили полиции информацию о белом автомобиле стрелка. По словам пострадавших, конфликт между водителями возник из-за того, что водитель «Митцубиси» ехал с включенным дальним светом, который ослепил водителя «Тойоты», совершавшего задний ход со пассажиром в салоне.

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