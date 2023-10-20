Выстрелил и скрылся: конфликт водителей в Новосибирске закончился стрельбой

Posted Сегодня, 07:07
Published Сегодня, 07:07
Modified Сегодня, 07:09
Updated Сегодня, 07:09
В Новосибирске на перекрестке улиц Марата и Пожарского вечером 10 октября произошел инцидент с участием двух водителей.
Инцидент был замечен бойцами агентства ГБР-79, которые находились рядом и услышали выстрели. Они немедленно подошли к группе мужчин, стоявших на перекрестке и жестикулировавших руками. Затем, один из мужчин упал на землю, а второй склонился над ним, держась за бок. Третий человек, сев в белый автомобиль, скрылся с места происшествия.
Бойцы передали пострадавших медицинскому персоналу и сообщили полиции информацию о белом автомобиле стрелка. По словам пострадавших, конфликт между водителями возник из-за того, что водитель «Митцубиси» ехал с включенным дальним светом, который ослепил водителя «Тойоты», совершавшего задний ход со пассажиром в салоне.