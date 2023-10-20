Выстрелил и скрылся: конфликт водителей в Новосибирске закончился стрельбой

Инцидент был замечен бойцами агентства ГБР-79, которые находились рядом и услышали выстрели. Они немедленно подошли к группе мужчин, стоявших на перекрестке и жестикулировавших руками. Затем, один из мужчин упал на землю, а второй склонился над ним, держась за бок. Третий человек, сев в белый автомобиль, скрылся с места происшествия.