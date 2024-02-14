На Блюхера перемены: транспортную развязку изменят во второй половине января

Управление автомобильных дорог администрации Новосибирска сообщило, что после 15 января изменится схема дорожного движения на развязке от Котовского по Блюхера и до площади Лыщинского. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.