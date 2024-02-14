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Развязка

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Проект развязки в Матвеевке будет готов в мае: врио мэра Новосибирска
14 февраля, 07:21
Улицы Ватутина и Станиславского на левом берегу хотят соединить в Новосибирске
В Новосибирске планируется создать новую дорогу, которая соединит улицы Ватутина и Станиславского. По проекту, работы должны быть завершены к 2023 году.
8 февраля, 05:52
В Новосибирске назвали срок сдачи многоуровневой развязки четвертого моста
В Новосибирске обещают сдать левобережную развязку четвёртого моста в 2024 году. Автомобилистам и пешеходам придётся привыкать к новым схемам движения.
4 января, 05:34
2023
Много петель и бешеные уклоны: автоэксперт Ашурков о развязках 4 моста в Новосибирске
24 октября 2023, 05:43
В Минтрансе объяснили, почему убрали проезд с Ватутина на Широкую в Новосибирске
На улице Ватутина в Новосибирске убрали проезд на Широкую из-за требований непрерывного движения. Это объяснили в министерстве транспорта Новосибирской области.
8 октября 2023, 04:38
«Тещин язык» сменит развязка дорог — в Новосибирске вспомнят про «Южный транзит»
В Новосибирске продолжат реализацию масштабного проекта «Южный транзит». Его первой частью станет строительство развязки в районе «Тещиного языка». О проектировании заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
5 сентября 2023, 12:35
Новосибирский Минтранс объяснил отсутствие развязки в Матвеевке
Глава министерства транспорта Новосибирской области задержки в начале строительства важной развязки на Бердском шоссе объяснил неповоротливостью властей Новосибирска
12 июля 2023, 05:14
На Блюхера перемены: транспортную развязку изменят во второй половине января
Управление автомобильных дорог администрации Новосибирска сообщило, что после 15 января изменится схема дорожного движения на развязке от Котовского по Блюхера и до площади Лыщинского. Информация об этом появилась на сайте мэрии Новосибирска.
11 января 2023, 15:53

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