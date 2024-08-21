За год в Новосибирской области отразили 150 тысяч хакерских атак

В 2023 году в Новосибирской области было зарегистрировано около 150 тысяч хакерских атак. Об этом сообщил министр цифрового развития региона Сергей Цукарь на пресс-конференции.