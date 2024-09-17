atas.info
ГлавноеВсе новости

Задачи

Выбрать дату
Сентябрь
Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по переподготовке кадров ОПК
Правительством Новосибирской области реализует комплекс мер поддержки для укомплектования кадрами предприятий ОПК.
17 сентября, 11:03
Апрель
Травников пообещал новому мэру Новосибирска помощь в решении городских проблем
22 апреля, 03:29
Губернатор Андрей Травников поставил задачи по созданию особой экономической зоны
15 апреля, 04:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика