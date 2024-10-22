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Жестокость

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Октябрь
«Снял скальп, отрезал голову»: живодер-новосибирец жестоко расправился с собаками
22 октября, 06:01
Май
Самосуд устроили вероятному насильнику 8-летней девочки в Новосибирской области
6 мая, 08:07
Апрель
Бил кулаками. Новосибирец изуродовал женщину, лишив ее носа
Новосибирец жестоко изувечил женщину, лишив ее носа. Он отсидит в колонии несколько лет.
1 апреля, 02:05
Март
Предполагаемого убийцу кошки Дыма будут судить в Искитиме
8 марта, 11:35

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