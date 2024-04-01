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Женщина лишилась носа

Бил кулаками. Новосибирец изуродовал женщину, лишив ее носа

1 апреля 2024, 02:05
Фото: 1MI
Женщина лишилась носа

Новосибирец изуродовал женщину, лишив ее носа

Новосибирец жестоко изувечил женщину, лишив ее носа. Он отсидит в колонии несколько лет.

Инцидент произошел в августе 2022 года на улице Федосеева возле супермаркета. После словесной ссоры обвиняемый жестоко избил женщину.

Мужчина действовал агрессивно: он нанес сибирячке серию ударов кулаками в лицо. В результате, потерпевшей было диагностировано сотрясение головного мозга, перелом носовых костей с отломками, которые привели к серьезным повреждениям лица, не поддающимся исправлению.

Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к трехлетнему заключению в колонии общего режима. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей компенсацию в размере 300 тысяч рублей. Решение суда пока еще не окончательное.

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