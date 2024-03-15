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Девочку избили

9-летнюю школьницу избили сверстники. Скандал дошел до Бастрыкина

15 марта 2024, 03:18
Фото: 1MI
Девочку избили

Бастрыкин заинтересовался избиением школьницы в Новосибирской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту избиения 9-летней девочки в Новосибирской области.

Ранее появилась информация в СМИ о том, что другие дети нанесли физические повреждения 9-летней девочке. Инцидент произошел в Заельцовском районе в начале марта.

В связи с этим следственные органы СК РФ на территории Новосибирской области проводят предварительное расследование. Они планируют выяснить все обстоятельства произошедшего и правильно оценить действия родителей этих детей по выполнению их обязанностей по воспитанию.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ в НСО, Евгению Долгалеву, представить отчет о ходе проверки.

Напомним, ранее в Новосибирске произошла драка между двумя школьниками, которая была заснята на видео. Ролик снимали сверстники.

Подростки устроили драку посреди улицы — другие школьники снимали на видео
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