9-летнюю школьницу избили сверстники. Скандал дошел до Бастрыкина

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Ранее появилась информация в СМИ о том, что другие дети нанесли физические повреждения 9-летней девочке. Инцидент произошел в Заельцовском районе в начале марта.
В связи с этим следственные органы СК РФ на территории Новосибирской области проводят предварительное расследование. Они планируют выяснить все обстоятельства произошедшего и правильно оценить действия родителей этих детей по выполнению их обязанностей по воспитанию.
Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления СК РФ в НСО, Евгению Долгалеву, представить отчет о ходе проверки.
Напомним, ранее в Новосибирске произошла драка между двумя школьниками, которая была заснята на видео. Ролик снимали сверстники.