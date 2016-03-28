Новосибирец пытался пройти в суд с тростью, в рукоять которой был вмонтирован длинный нож

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области, на входном контроле в помещение судебного участка, судебные приставы предложили гражданину добровольно выложить запрещенные к проносу предметы. Тот, сообщил, что запрещенных предметов у него с собой нет. Однако при осмотре посетителя с помощью металлообнаружителя, приставы обратили внимание на трость посетителя и проверили её. Отвинтив рукоятку, судебные приставы обнаружили, что в неё вмонтировано обоюдоострое лезвие в виде штык-ножа длиной около 30 сантиметров. Гражданин был задержан и передан наряду полиции. В полиции владелец трости «с сюрпризом» пояснил, что трость он приобрел через интернет-магазин, о находящемся в ней ноже знал, но при входе в здание утаил эту информацию.